Tagli alla ricerca scientifica: NASA e NOAA sotto assedio nel nuovo bilancio USA

La proposta di bilancio per l’anno fiscale 2027 presentata dalla Casa Bianca delinea uno scenario critico per il futuro della ricerca scientifica statunitense, colpendo duramente agenzie storiche come la NASA e la NOAA. Il piano prevede una riduzione complessiva dei finanziamenti per l’ente spaziale pari al 23%, con un impatto ancora più devastante sul direttorato delle missioni scientifiche che vedrebbe quasi dimezzate le proprie risorse economiche a disposizione. Questa manovra non rappresenta un semplice riassetto amministrativo ma appare come un tentativo di ridimensionare drasticamente il ruolo dell’esplorazione robotica e dello studio del Sistema Solare a favore di altri obiettivi politici. La mancanza di trasparenza nel documento renda difficile persino identificare con precisione tutte le missioni destinate alla cancellazione definitiva. Tale incertezza sta alimentando forti tensioni tra l’amministrazione centrale e la comunità scientifica internazionale, preoccupata per la perdita di decenni di progressi tecnologici e per il rischio di compromettere collaborazioni globali fondamentali.

NASA: scienza dimezzata e missioni storiche al capolinea

Il cuore della manovra riguarda il Science Mission Directorate della NASA, il cui budget passerebbe da 7,25 miliardi di dollari a soli 3,9 miliardi. Questa riduzione del 47% mette a rischio circa 40 progetti scientifici, includendo sia missioni in fase di sviluppo che sonde attualmente operative nello spazio profondo. Progetti iconici come New Horizons, Juno e OSIRIS-APEX si trovano nuovamente sulla lista dei tagli, nonostante il loro valore scientifico sia ampiamente riconosciuto a livello globale. La proposta è stata aspramente criticata per la sua scarsa chiarezza, poiché omette di indicare esplicitamente i programmi eliminati, richiedendo un complesso lavoro di analisi comparativa con i bilanci degli anni precedenti.

Oltre alle missioni puramente americane, i tagli colpiscono duramente gli impegni internazionali. La partecipazione statunitense a missioni come il rover Rosalind Franklin dell’Agenzia Spaziale Europea verrebbe meno, minando la reputazione degli Stati Uniti come partner affidabile. Mentre i programmi di volo umano, come Artemis, continuano a ricevere sostegno per riportare gli astronauti sulla Luna, la ricerca scientifica di base viene sacrificata. Molti osservatori evidenziano come la scienza spaziale dipenda esclusivamente dagli investimenti pubblici, poiché i lunghi tempi di sviluppo e l’assenza di un mercato commerciale immediato rendono questi progetti poco attraenti per i finanziatori privati o i filantropi.

NOAA e il congelamento dei fondi per il clima

La situazione non è meno grave per la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). In questo caso, l’ostacolo non è solo la proposta di bilancio futura, ma un blocco immediato dei finanziamenti già approvati. L’Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa Bianca sta trattenendo i fondi destinati alle borse di studio e ai centri di ricerca, mettendo centinaia di scienziati a rischio di licenziamento o cassa integrazione. Presso l’Università del Colorado, ad esempio, decine di ricercatori impegnati nel monitoraggio dell’atmosfera potrebbero essere sospesi entro la metà di maggio se i fondi non verranno sbloccati.

Il congelamento delle risorse interrompe la raccolta di dati cruciali sulla composizione dell’atmosfera, i livelli di anidride carbonica e lo stato del buco dell’ozono. Queste informazioni sono vitali non solo per la protezione dell’ambiente, ma anche per settori economici strategici come l’agricoltura e l’allevamento, che dipendono dalle previsioni sulla variabilità climatica stagionale. Alcuni esponenti del Senato hanno già denunciato questa pratica come una violazione della legge, accusando l’amministrazione di ignorare le direttive del Congresso e di voler smantellare sistematicamente le agenzie che si occupano di scienza del clima.

La resistenza del Congresso e la mobilitazione della comunità

Nonostante la gravità della proposta, il percorso per la sua approvazione definitiva appare in salita. Il Congresso ha già respinto tentativi simili in passato, ripristinando i fondi necessari attraverso votazioni bipartisan. Molti rappresentanti della Camera, sia democratici che repubblicani, considerano lo smantellamento dei programmi scientifici un errore strategico miope che danneggerebbe l’economia e la leadership tecnologica della nazione. Le organizzazioni di difesa dello Spazio e del clima hanno già rilanciato campagne di sensibilizzazione pubblica per spingere i legislatori a presentare una controproposta solida che rifiuti i tagli draconiani. L’obiettivo è proteggere l’integrità della ricerca scientifica prima che le imminenti elezioni di metà mandato complichino ulteriormente il processo legislativo. La battaglia per il bilancio 2027 sarà decisiva per stabilire se gli Stati Uniti continueranno a essere la forza trainante della scoperta scientifica globale o se inizieranno un lungo declino tecnologico.