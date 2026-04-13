Taking Care: al Politecnico di Milano una mostra racconta il legame tra architettura e salute

Giovedì 16 aprile 2026, alle ore 18.30, lo Spazio Mostre Guido Nardi del Politecnico di Milano, presso il Campus Leonardo, ospita l’inaugurazione della mostra “Taking Care. I segni del cambiamento”. L’evento si configura come un momento di confronto tra accademia, ricerca e progettazione, con la partecipazione di figure di primo piano dell’ateneo milanese. Interverranno infatti il rettore Donatella Sciuto, il preside Andrea Campioli e il docente Stefano Capolongo, insieme alla ricercatrice Pilar M. Guerrieri. La loro presenza sottolinea l’importanza crescente del tema della salute all’interno delle discipline progettuali, evidenziando come l’architettura non sia più soltanto una questione estetica o funzionale, ma un vero e proprio strumento di cura e prevenzione.

Architettura e salute: un rapporto in continua evoluzione

La mostra propone un viaggio articolato e approfondito nel rapporto tra architettura e salute, mettendo in luce come questo legame si sia trasformato nel tempo in risposta ai cambiamenti sociali, culturali e tecnologici. Dalle pratiche rituali e comunitarie delle società antiche, in cui lo spazio aveva una funzione simbolica e collettiva, si arriva fino agli ambienti contemporanei, caratterizzati da un uso sempre più sofisticato dei dati e delle tecnologie. Questo excursus non si limita a raccontare la storia delle strutture sanitarie, ma invita a riflettere sul ruolo attivo che lo spazio costruito esercita sul benessere fisico e mentale delle persone.

Un progetto corale tra ricerca e didattica

Promossa dalla Scuola AUIC – Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano, la mostra nasce dalla collaborazione tra diversi dipartimenti, tra cui il DABC (Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito) e il DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi Urbani). Questa sinergia riflette un approccio interdisciplinare che è ormai indispensabile per affrontare temi complessi come quello della salute negli spazi costruiti. A cura di: Stefano Capolongo (DABC- Dip. Architettura, ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito), Pilar Guerrieri (DAStU-Dip. Architettura e Studi Urbani).

Curatori delle sezioni:

Il segno degli Dei – Marco Gola, Erica Brusamolin

Il segno dei Corpi – Pilar M. Guerrieri, Fabio Mosca

Il segno delle Macchine – Elisa Boeri, Luca Cardani

Il segno dei Codici – Andrea Brambilla, Andrea Fesce

Il segno del Futuro – Andrea Rebecchi, Silvia Mangili.