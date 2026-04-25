Tensione altissima, drone russo si schianta nella zona di confine: evacuate 200 persone

Un drone russo si è schiantato in Romania nella mattinata di sabato 25 aprile, dopo i ripetuti raid aerei russi notturni contro l’Ucraina. L’incidente è avvenuto nella contea di Tulcea, una zona vicina al confine fluviale tra la Romania e l’Ucraina. Le autorità rumene hanno ordinato l’evacuazione di oltre 200 residenti dalla zona, dove sono stati rilevati danni materiali, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Questo evento segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra Russia e Romania, che ha subito violazioni del proprio spazio aereo sin dall’inizio della guerra in Ucraina.

Il Ministero della Difesa rumeno conferma la caduta del drone

Il ministero della Difesa rumeno ha confermato l’incidente in un comunicato stampa ufficiale, specificando che il drone si è schiantato in un’area abitata. L’incidente è avvenuto in una zona già gravemente colpita dai raid aerei russi contro obiettivi civili e infrastrutture in Ucraina. Secondo il ministero, i radar hanno rilevato la presenza di droni russi che operavano anche nello spazio aereo rumeno. “Un drone si è schiantato in un’area abitata”, hanno dichiarato i servizi di emergenza rumeni, aggiungendo che il dispositivo potrebbe contenere una “possibile carica esplosiva”.

Evacuazioni e interventi di sicurezza

Le autorità rumene hanno preso misure drastiche per garantire la sicurezza della popolazione. Il ministero degli Esteri rumeno ha annunciato che l’evacuazione della zona è stata eseguita “preventivamente”, con l’intento di “proteggere la popolazione” e “consentire l’intervento in sicurezza delle squadre specializzate”. Oltre all’evacuazione, è stata ordinata l’interruzione della fornitura di gas nella regione, una misura precauzionale in caso di esplosioni o danni alle infrastrutture.

Il ruolo della NATO e delle forze aeree esterne

Nel contesto dell’incidente, è emerso anche il coinvolgimento delle forze aeree della NATO. Due aerei Eurofighter Typhoon della Royal Air Force britannica sono stati schierati per monitorare la situazione e difendere lo spazio aereo rumeno. “Due aerei Eurofighter Typhoon della Royal Air Force britannica sono decollati alle 2:00 del mattino” e “alle 23:00 GMT di venerdì, ora locale, dalla base aerea rumena di Borcea”, ha dichiarato il ministero della Difesa rumeno. Tuttavia, i velivoli non hanno ingaggiato alcun obiettivo russo, come confermato dal ministero della Difesa britannico.

La reazione diplomatica della Romania è stata tempestiva. Il ministro degli Esteri rumeno, Oana Țoiu, ha convocato l’ambasciatore russo a Bucarest per esprimere la condanna ufficiale. L’incidente ha sollevato preoccupazioni internazionali per la sicurezza della regione, dato che la Romania è un membro della NATO e le sue difese aeree sono un elemento chiave nella protezione del fianco orientale dell’Alleanza.

Un nuovo capitolo nella tensione tra Russia e Romania

Questo episodio segna un cambiamento significativo nelle dinamiche della guerra tra Russia e Ucraina, con la Romania che, finora, era stata colpita principalmente da violazioni dello spazio aereo e caduta di detriti. Secondo i media locali, questa è la prima volta che i detriti di droni russi causano danni materiali sul suolo rumeno, un segnale di come il conflitto stia avendo ripercussioni sempre più dirette sui Paesi vicini all’Ucraina.

Il crescente uso dei droni nell’ambito del conflitto tra Russia e Ucraina rappresenta una nuova minaccia per la sicurezza europea. Con l’aumento degli attacchi aerei russi, la Romania potrebbe continuare a essere vulnerabile a ulteriori incidenti. L’incidente di sabato evidenzia l’urgenza di potenziare le misure di sicurezza, sia a livello nazionale che a livello di alleanze internazionali come la NATO, per proteggere i cittadini e le infrastrutture strategiche.