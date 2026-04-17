Terremoti Friuli: nessun danno a persone o cose, scuola evacuata a Tolmezzo

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato alle 13:24 di oggi, venerdì 17 aprile, con epicentro 5 chilometri a ovest/sud-ovest di Verzegnis (Udine). Lo rendono noto OGS ((Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) e Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, precisando che la profondità epicentrale è stata calcolata a 8,62 chilometri di profondità. La centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale alla Centrale operativa della Protezione Civile a Palmanova non hanno ricevuto segnalazioni di danni a persone o a cose, né sono pervenute segnalazioni di danni da parte dei Comuni e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

La Sala Operativa Regionale ha ricevuto due chiamate per segnalare la scossa: da un cittadino di Cavazzo Carnico e da un istituto scolastico di Tolmezzo che, attivando le procedure di terremoto, ha messo in atto l’evacuazione degli studenti e del personale scolastico.

Sismicità diffusa dal 14 aprile

Dai Bollettini del Centro di Ricerche Sismologiche di OGS risulta che da martedì 14 aprile 2026, ore 21:42 locale, una diffusa sismicità si è registrata nelle Prealpi Carniche, nei dintorni dell’abitato di Pozzis (Udine). L’evento principale, di magnitudo 2.9 è stato registrato alle ore 1:11 di mercoledì 15 aprile, preceduto da altre tre scosse di magnitudo superiore a 2, e da molteplici repliche di magnitudo inferiore. Giovedì 16 aprile, alle ore 3:14 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 2.9, nella medesima area, anche questo seguito da molteplici repliche di magnitudo modesta, inferiore ai 2 gradi. L’evento di oggi si colloca più a est dei precedenti ed è stato seguito da 2 repliche di magnitudo inferiore a 2.