Terremoto a Creta: nuova scossa di magnitudo 4.5 dopo una serie di eventi sismici | DATI e MAPPA

Il 26 aprile 2026, alle ore 20:40 in Italia, le 21:40 locali, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 al largo di Creta, a una profondità di 15 km. L’evento è stato monitorato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha confermato il sisma. Si tratta di una serie di scosse che ha colpito Creta in queste ultime giornate, sollevando l’attenzione sulla possibilità di nuovi eventi simili. Scopriamo insieme la natura di questi terremoti e la pericolosità sismica di quest’area. Creta è una delle isole greche che più frequentemente è colpita da terremoti, e la sua posizione geologica la rende particolarmente vulnerabile a eventi di questo tipo. L’isola si trova all’intersezione di due placche tettoniche: quella africana e quella euroasiatica. Questo significa che l’attività sismica nella zona è piuttosto frequente, con scosse che variano da lievi a forti.

Le faglie sismiche presenti nell’area sono causate dal movimento di queste due placche, che interagiscono in modo complesso. L’isola di Creta si trova in una zona particolarmente sensibile, dove l’accumulo di energia può generare scosse di notevole intensità. Sebbene Creta sia abituata ai terremoti, non è mai facile prevedere la forza o la frequenza degli eventi, motivo per cui la sicurezza rimane una priorità.

Precedenti storici e rischi per la popolazione

Creta ha una lunga storia di terremoti, con eventi significativi che hanno colpito l’isola nel corso dei secoli. Nel 1995 un terremoto di magnitudo 6.0 colpì l’isola, causando numerosi danni. Gli esperti avvertono che, sebbene la magnitudo 4.5 del terremoto del 26 aprile non sia particolarmente alta, il rischio sismico per Creta non può mai essere sottovalutato. Gli abitanti e i turisti devono essere preparati, conoscere le procedure di evacuazione e le tecniche di sicurezza durante un terremoto.

Nonostante i terremoti recenti siano stati di intensità moderata, il rischio di scosse più forti rimane concreto. Gli enti competenti, come l’INGV, continuano a monitorare l’attività sismica, e il sistema di allerta continua a essere un importante strumento per la protezione della popolazione. È fondamentale che i cittadini di Creta e i visitatori restino informati, seguano le direttive delle autorità locali e siano sempre preparati per eventuali emergenze sismiche. La sequenza di eventi sismici verificatasi in questi giorni ci ricorda l’importanza della vigilanza in una regione geologicamente attiva come Creta. La sicurezza è una priorità, e la consapevolezza del rischio sismico è essenziale per minimizzare i danni e le perdite in caso di un terremoto significativo.

