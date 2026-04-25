Terremoto di magnitudo 4.9 colpisce Creta: monitoraggio della zona sismica in Grecia | DATI e MAPPA

Un terremoto di magnitudo 4.9 ha scosso la zona di Creta, in Grecia, il 25 aprile 2026, alle 23:49 ora locale, le 22:49 in Italia. L’epicentro si è trovato a soli 17 km di profondità, con l’evento che è stato ampiamente riportato dai media e avvertito in tutta la regione. Questo sisma ha suscitato attenzione tra la popolazione e ha rinnovato l’attenzione sul rischio sismico che caratterizza la zona. Il terremoto che ha colpito Creta è stato un evento di intensità moderata, ma nonostante la sua magnitudo, è stato avvertito con una certa forza in tutta l’isola.

Il sisma ha avuto il suo epicentro nei pressi di Candia, una delle città più importanti della regione. La profondità di 17 km indica che l’epicentro non era troppo superficiale, ma comunque abbastanza vicino alla superficie da essere avvertito dalla popolazione. L’area colpita si trova in una zona geologicamente attiva, dove la crosta terrestre è particolarmente suscettibile a fenomeni sismici.

Faglie e attività sismica nell’area di Creta

Creta si trova al centro di una zona di alta attività sismica. L’isola è situata lungo la faglia di subduzione dell’Egeo, una zona in cui la crosta terrestre è sottoposta a forti pressioni a causa dei movimenti delle placche tettoniche. La faglia di subduzione, che si estende lungo la costa meridionale della Grecia e della Turchia, è conosciuta per generare eventi sismici significativi. Il terremoto di magnitudo 4.9 è stato solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno colpito la zona nel corso degli anni, confermando la natura instabile di questa area.

Rischio sismico: precedenti storici e monitoraggio

La storia sismica di Creta è lunga e ricca di eventi significativi. Negli ultimi decenni, l’isola ha subito diversi terremoti di magnitudo considerevole, che hanno causato danni materiali e, in alcuni casi, perdite di vite umane. Le scosse sismiche sono frequenti nella regione, ma la maggior parte degli eventi non raggiunge una magnitudo tale da causare danni estesi.

Gli esperti sottolineano l’importanza di un monitoraggio costante delle aree sismiche attive come quella di Creta. La Grecia ha un sistema di monitoraggio sismico avanzato, che consente di rilevare terremoti anche di bassa magnitudo e di predire con maggiore precisione la probabilità di eventi futuri. Questo sistema, sebbene molto sofisticato, non può ancora prevenire i terremoti, ma può aiutare a minimizzare i danni attraverso misure preventive, come l’evacuazione di edifici e la sensibilizzazione della popolazione.

Previsioni e preparazione alla prossima scossa

Le autorità locali e gli esperti sismologi stanno monitorando la situazione attentamente per valutare la possibilità di altre scosse. Sebbene non ci siano previsioni precise sulla magnitudo o sulla posizione di un possibile futuro terremoto, la regione è considerata ad alta probabilità sismica, il che significa che è possibile che altri eventi si verifichino nei prossimi giorni o settimane. In attesa di nuove scosse, le forze di sicurezza e i servizi di emergenza sono in allerta, pronti a intervenire in caso di necessità. Il rischio sismico rimane elevato, e le autorità continuano a monitorare la situazione con grande attenzione per garantire la sicurezza della popolazione.