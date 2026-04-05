Terremoto di magnitudo 5.8 al largo della Nuova Zelanda: scossa superficiale nella notte locale | DATI e MAPPA

Alle ore 15:22 italiane del 5 aprile (le 01:22 ora locale neozelandese del giorno successivo), un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato al largo della Nuova Zelanda, con epicentro in mare a ovest delle isole principali. Secondo i dati dell’INGV, la scossa si è verificata a una profondità di 8.6 km, classificandosi quindi come evento superficiale. Una profondità così contenuta può amplificare la percezione del sisma nelle aree costiere, anche se la distanza dall’epicentro riduce generalmente il rischio di danni significativi. La localizzazione offshore suggerisce che il movimento sia avvenuto lungo strutture tettoniche sommerse, parte del più ampio sistema che interessa tutta la regione neozelandese.

La scossa rientra in un contesto geodinamico molto attivo, dove eventi di questa intensità sono relativamente frequenti ma sempre monitorati con attenzione.

Le faglie e la dinamica tettonica della regione

La Nuova Zelanda si trova lungo il confine tra due grandi placche tettoniche: la placca pacifica e la placca indo-australiana. Questo contesto genera una complessa interazione di movimenti, tra cui subduzione e scorrimento laterale, rendendo l’area una delle più attive al mondo dal punto di vista sismico. Il territorio è attraversato da numerose faglie secondarie, molte delle quali si estendono sotto il fondale oceanico e sono meno visibili ma comunque attive.

Il terremoto registrato si inserisce proprio in questo sistema diffuso di fratture, dove lo stress accumulato tra le placche viene rilasciato attraverso eventi sismici di varia intensità. Le scosse superficiali, come quella odierna, sono spesso legate a movimenti lungo queste faglie crostali e possono fornire indicazioni importanti sull’evoluzione delle tensioni tettoniche.

Rischio sismico nell’area neozelandese

La Nuova Zelanda è considerata un territorio ad alto rischio sismico, con migliaia di terremoti registrati ogni anno, anche se la maggior parte è di bassa magnitudo. Le normative edilizie del paese sono tra le più avanzate al mondo proprio per ridurre l’impatto di eventi sismici anche significativi. Le zone costiere occidentali risultano generalmente meno esposte rispetto alle aree orientali, dove si concentrano i principali processi di subduzione. Tuttavia, l’intero arcipelago è influenzato dal movimento delle placche, e anche eventi offshore possono essere avvertiti dalla popolazione.

I precedenti storici più rilevanti

La storia recente della Nuova Zelanda è segnata da terremoti anche molto più distruttivi, che hanno contribuito a migliorare la consapevolezza e la preparazione della popolazione. Tra i più noti si ricorda il sisma di Christchurch del 2011, di magnitudo 6.3, che causò gravi danni e numerose vittime, evidenziando la vulnerabilità anche di aree urbane moderne. Altro evento significativo è stato il terremoto di Kaikōura del 2016, di magnitudo 7.8, caratterizzato da una complessa rottura lungo più faglie simultaneamente, un caso di studio a livello internazionale. Questi eventi dimostrano come la regione sia soggetta a dinamiche tettoniche particolarmente articolate.

Il terremoto odierno, pur di intensità inferiore, si inserisce in questo contesto attivo e rappresenta un ulteriore segnale dell’energia accumulata lungo il margine di placca. Anche le scosse moderate contribuiscono infatti a delineare il comportamento delle faglie e a migliorare i modelli previsionali utilizzati dai sismologi.