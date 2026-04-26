Terremoto di magnitudo 6.1 scuote il Giappone: epicentro vicino a Sarabetsu, scosse moderate e attività sismica elevata nella regione | DATI e MAPPA

Il 26 aprile 2026, alle ore 22:23 di domenica in Italia, le 05:23 di lunedì 27 aprile in Giappone, la regione vicino a Sarabetsu, ha subito un potente terremoto di magnitudo 6.1. Questo evento sismico, che si è verificato a una profondità di 81 chilometri, ha causato scuotimenti moderati sulla superficie, con un’intensità che ha colpito anche le aree circostanti. Nonostante il terremoto sia stato di intensità significativa, gli esperti hanno avvertito che la sua profondità intermedia ha ridotto l’impatto diretto. Le autorità giapponesi hanno immediatamente attivato misure di sicurezza, esortando i residenti nella zona a rimanere vigili e a seguire le indicazioni ufficiali. Non sono state segnalate vittime né danni e non è stato diramato un allarme tsunami.

L’epicentro del terremoto e la scossa registrata

Il terremoto è stato localizzato in un’area vicina a Sarabetsu, nella prefettura di Hokkaido, nell’area settentrionale del Giappone. La scossa ha avuto una magnitudo di 6.1, ma essendo un terremoto di profondità intermedia (81 km sotto la superficie), l’intensità percepita sulla superficie è stata meno devastante rispetto a un terremoto superficiale. Le aree colpite direttamente dal terremoto di magnitudo 6.1 hanno riportato lievi danni, ma non si segnalano al momento danni gravi o vittime. Tuttavia, le autorità giapponesi sono pronte a intervenire qualora ci fossero sviluppi nelle ore successive. Le stime indicate dagli esperti suggeriscono che l’area di Sarabetsu e delle circostanti località potrebbero subire scosse di assestamento, fenomeno che caratterizza eventi sismici di tale entità.

Gli effetti sul territorio e l’attività sismica regionale

L’attività sismica nella regione rimane elevata, con ben 61 terremoti registrati negli ultimi 30 giorni. Il più grande di questi eventi sismici, avvenuto qualche giorno prima, è stato un terremoto di magnitudo 7.4, che ha generato ulteriori preoccupazioni per una possibile sequenza di scosse. La continua attività nella zona fa rimanere alta l’attenzione degli esperti.

La geografia sismica del Giappone è caratterizzata dalla presenza di numerosi terremoti di diversa intensità, ma l’area interessata da questo evento è tra le più vulnerabili. Le autorità giapponesi hanno invitato la popolazione a non abbassare la guardia.

Il consiglio alle persone colpite: “coprirsi e restare in sicurezza”

In caso di eventi simili, le autorità giapponesi hanno ricordato che è importante seguire le regole di sicurezza per evitare lesioni. In particolare, gli esperti hanno sottolineato di “mettersi al riparo, coprirsi la testa e rimanere in sicurezza fino a quando non cessano le scosse più forti”. La protezione civile giapponese ha anche consigliato di tenere sotto controllo le notizie e gli aggiornamenti ufficiali, in modo da essere pronti a reagire in caso di nuove scosse o di altre situazioni di emergenza.

Il Giappone è una delle zone sismicamente più attive al mondo, situata nel cosiddetto “Anello di Fuoco”, una regione che circonda l’Oceano Pacifico ed è nota per la sua alta frequenza di terremoti e attività vulcanica. Il paese ha sviluppato un sistema di allerta sismica avanzato, che aiuta a minimizzare i danni e a ridurre il numero di vittime durante eventi sismici significativi.

Ogni anno, il Giappone è colpito da numerosi terremoti di varie magnitudini, e la preparazione della popolazione e delle autorità è cruciale per ridurre i rischi. In questo contesto, la scossa odierna è solo l’ennesima manifestazione di un fenomeno naturale che fa parte della vita quotidiana in Giappone.

La zona continua ad essere monitorata da esperti. L’attività sismica in Giappone è alta, con numerosi terremoti registrati negli ultimi giorni, il che implica una necessaria attenzione e preparazione continua per tutti coloro che vivono in queste regioni a rischio. La sicurezza della popolazione è una priorità assoluta.