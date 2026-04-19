Terremoto di magnitudo 6.3 nel Pacifico: scossa al largo di Tonga nella regione di Hihifo | DATI e MAPPA

Un terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la regione di Hihifo, nel Regno di Tonga, nel Pacifico meridionale. Secondo i dati forniti dall’USGS, la scossa è stata registrata alle ore 19:34 italiane (ora legale 06:34 di lunedì 20 aprile) e ha avuto un ipocentro relativamente superficiale, a circa 14 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato in mare, a breve distanza dalle isole di Samoa e Samoa Americane, in un’area caratterizzata da intensa attività geologica. La profondità limitata può aver amplificato la percezione del sisma nelle aree più vicine, anche se la distanza dalle principali zone abitate potrebbe aver ridotto i danni diretti. Al momento non si segnalano conseguenze gravi, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione.

Le faglie e la dinamica tettonica della zona

La regione di Tonga si trova lungo uno dei margini più attivi della cosiddetta “Cintura di Fuoco del Pacifico”, un’area dove si concentrano numerosi fenomeni sismici e vulcanici. Qui la placca pacifica si immerge sotto la placca indo-australiana attraverso un processo di subduzione, generando forti tensioni nella crosta terrestre. Le faglie coinvolte sono prevalentemente di tipo compressivo, ma possono produrre anche movimenti complessi che danno origine a terremoti di diversa intensità. Questa dinamica rende la zona particolarmente instabile e soggetta a eventi sismici frequenti. Le scosse possono variare da lievi a molto forti e, in alcuni casi, essere accompagnate da fenomeni secondari come tsunami o attività vulcanica. Il terremoto odierno si inserisce perfettamente in questo contesto geodinamico attivo.

Rischio sismico nell’area del Pacifico meridionale

Il rischio sismico nella regione di Tonga è considerato elevato a causa della continua interazione tra le placche tettoniche. Le popolazioni locali convivono con questo rischio da sempre, e i sistemi di monitoraggio sono tra i più avanzati nelle aree oceaniche. Tuttavia, la vulnerabilità rimane significativa, soprattutto nelle isole più piccole e meno infrastrutturate. Terremoti di magnitudo superiore a 6 possono causare danni strutturali e, se accompagnati da movimenti del fondale marino, possono generare onde anomale. La posizione geografica isolata complica inoltre eventuali operazioni di soccorso. Nonostante ciò, negli ultimi anni sono stati migliorati i sistemi di allerta precoce, fondamentali per ridurre i rischi per la popolazione.

Precedenti storici e attività recente

La zona di Tonga è stata teatro di numerosi terremoti significativi nel corso della storia recente. Eventi con magnitudo superiore a 7 non sono rari, e alcuni hanno avuto conseguenze importanti anche su scala regionale. Negli ultimi decenni, la frequenza delle scosse ha confermato l’elevata attività sismica dell’area, spesso associata anche a eruzioni vulcaniche, come quella dell’Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nel 2022. Anche terremoti di magnitudo simile a quello registrato oggi si verificano con una certa regolarità, a testimonianza di un sistema geologico in costante movimento. Questo episodio, pur non eccezionale per la zona, rappresenta un ulteriore promemoria della necessità di mantenere alta l’attenzione e di continuare a investire nella prevenzione e nello studio dei fenomeni sismici.