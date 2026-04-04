Terremoto Grecia, il nord del Paese continua a tremare: altra scossa vicino al confine con l’Albania | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto si è verificata in Grecia alle 16:24 locali (le 18:24 italiane) di oggi, sabato 4 aprile. Il sisma ha avuto magnitudo 4.3, con epicentro nel nord del Paese, vicino al confine con l’Albania e profondità di 12km. Non sono noti, al momento, danni a persone o cose. Negli ultimi giorni, nella zona si sono verificate diverse scosse di magnitudo superiore a 4, senza particolari conseguenze per il territorio o la popolazione. La scossa di magnitudo 4.3 registrata oggi nel nord della Grecia, vicino al confine con l’Albania, si inserisce in un quadro tutt’altro che eccezionale. Al contrario, è l’espressione di una sismicità quotidiana, quasi “di fondo”, che caratterizza una delle aree geologicamente più attive d’Europa. Eventi simili, con profondità intorno ai 10 km e magnitudo tra 3 e 5, sono estremamente frequenti e raramente provocano danni, ma rappresentano un segnale costante dell’energia accumulata nella crosta terrestre.

Già nelle ultime settimane, infatti, la stessa zona era stata interessata da scosse analoghe, come quella del 17 marzo 2026, di magnitudo 4.4 e con caratteristiche molto simili. Anche a febbraio si erano registrati eventi lungo lo stesso segmento di confine, confermando una persistenza dell’attività sismica nell’area .

Perché la Grecia è così sismica

Per capire davvero questi fenomeni bisogna “allargare lo sguardo” alla scala geologica. La Grecia si trova in una zona di contatto tra grandi placche tettoniche: la placca africana spinge lentamente verso nord e si infila sotto quella euroasiatica. Questo processo, chiamato subduzione, genera deformazioni, accumulo di energia e quindi terremoti.

L’area dell’Epiro e del confine greco-albanese è particolarmente interessante perché rappresenta una zona di transizione tra il sistema ellenico (più a sud) e la catena dinarica-balcanica. Qui le faglie sono numerose, spesso attive e distribuite su un territorio complesso, dove le tensioni si rilasciano con frequenza elevata ma con eventi generalmente moderati.

I dati mostrano che la Grecia registra centinaia di terremoti ogni settimana: solo negli ultimi 7 giorni se ne contano oltre 800, per la maggior parte di bassa magnitudo . Questo non significa necessariamente maggiore pericolo immediato, ma indica un sistema geodinamico “in movimento continuo”.

Un equilibrio dinamico nel cuore del Mediterraneo

Il terremoto di oggi, quindi, non è un evento isolato ma un tassello di un quadro molto più ampio. La Grecia rappresenta uno dei laboratori naturali più importanti per lo studio dei terremoti nel Mediterraneo, insieme all’Italia e alla Turchia.

Questa continua attività sismica, apparentemente inquietante, è in realtà il segno di un sistema che rilascia energia in modo frequente. Paradossalmente, proprio questa “vivacità” può contribuire a evitare l’accumulo eccessivo di tensioni lungo alcune faglie, anche se non elimina il rischio di eventi più forti.

In definitiva, la scossa di magnitudo 4.3 registrata oggi al confine tra Grecia e Albania racconta una storia antica e ancora in evoluzione: quella di una Terra viva, in movimento, che da milioni di anni modella il paesaggio del Mediterraneo orientale.