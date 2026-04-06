Terremoto in Albania: epicentro vicino a Durazzo | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto ha colpito l’Albania alle 11:42 di oggi, lunedì 6 aprile. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3, con epicentro a sud-est di Durazzo e profondità di 10km. Non sono segnalati danni a persone o cose. La scossa di oggi, pur non causando danni, si inserisce in un contesto geologico estremamente attivo. Eventi di questa entità sono infatti relativamente frequenti e rappresentano il “respiro quotidiano” della crosta terrestre: piccoli aggiustamenti lungo faglie che accumulano lentamente energia.

La profondità di circa 10km, tipica dei terremoti superficiali, è coerente con la dinamica sismica della regione balcanica, dove i movimenti avvengono nei primi strati della crosta terrestre e quindi possono essere percepiti anche quando la magnitudo è contenuta.

Perché l’Albania è una zona sismica

L’Albania si trova in una zona di contatto tra diverse strutture geologiche complesse, legate alla convergenza tra la microplacca adriatica e la placca eurasiatica. Questo movimento compressivo genera una serie di faglie attive, spesso di tipo inverso, cioè strutture in cui due blocchi di crosta vengono spinti l’uno contro l’altro.

Questa dinamica è responsabile della formazione della catena delle Albanidi e, allo stesso tempo, dell’accumulo di stress nella crosta. Quando lo stress supera la resistenza delle rocce, si verifica il terremoto. Non si tratta quindi di eventi isolati, ma di manifestazioni episodiche di un processo continuo. I dati sismici mostrano chiaramente quanto l’area sia attiva: decine di piccoli terremoti vengono registrati ogni giorno e centinaia ogni settimana nella regione balcanica.

L’area di Durazzo: una zona particolarmente sensibile

La zona costiera attorno a Durazzo è una delle più sensibili dal punto di vista sismico in Albania. Qui si concentrano diverse faglie attive, alcune delle quali di grande estensione: studi geofisici hanno individuato strutture lunghe anche decine di chilometri, capaci di generare terremoti significativi.

Dal punto di vista storico, questa vulnerabilità non è una novità. Già in epoca medievale la città fu colpita da terremoti distruttivi, come quello del 1273 che danneggiò gravemente le mura bizantine.

La combinazione tra attività tettonica e presenza di importanti centri urbani rende quest’area particolarmente osservata dai sismologi.

I grandi terremoti recenti: il caso del 2019

Il riferimento più importante per comprendere il rischio sismico della zona è il terremoto del 26 novembre 2019. Con una magnitudo intorno a 6.5, rappresenta il più forte evento registrato in Albania negli ultimi decenni.

L’epicentro si trovava proprio tra Durazzo e l’entroterra, a una profondità simile a quella della scossa odierna, ma con un’energia enormemente superiore. Le conseguenze furono drammatiche: decine di vittime, migliaia di feriti e ingenti danni agli edifici. Quel terremoto non fu un evento isolato: nei mesi precedenti la stessa area era stata interessata da altre scosse di magnitudo superiore a 5, segno di una sequenza sismica attiva.

Una storia sismica lunga secoli

L’attività sismica in Albania non è un fenomeno recente. Le cronache storiche e i cataloghi sismici mostrano una lunga sequenza di eventi, alcuni dei quali molto intensi. Nei secoli passati si registrano terremoti distruttivi anche superiori a magnitudo 6, mentre negli ultimi decenni numerosi eventi moderati hanno causato danni locali, soprattutto in aree con edifici vulnerabili. Questa continuità storica è un elemento chiave: indica che la regione non attraversa fasi “anomale”, ma segue una dinamica naturale di accumulo e rilascio di energia che si ripete nel tempo.

Il significato della scossa di oggi

La scossa di magnitudo 3 registrata oggi non deve essere interpretata come un segnale di allarme imminente, ma piuttosto come parte della normale attività sismica della regione. Eventi di bassa magnitudo sono molto frequenti e, in un certo senso, contribuiscono a rilasciare piccole quantità di energia accumulata.

Tuttavia, proprio perché inseriti in un contesto tettonico attivo, questi episodi ricordano che l’area resta potenzialmente esposta a terremoti più forti. La storia recente e passata dell’Albania dimostra che la pericolosità sismica è concreta e richiede monitoraggio costante, prevenzione e adeguate strategie di costruzione. In questo senso, anche una piccola scossa come quella di oggi diventa un’occasione per osservare, studiare e comprendere meglio i meccanismi profondi del nostro pianeta.