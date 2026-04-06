Terremoto in Grecia: paura nell’area di Giannina all’alba | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo ML 4.5 ha colpito la regione dell’Epiro, nel Nord della Grecia, nelle prime ore di oggi lunedì 6 aprile 2026, generando apprensione tra i residenti della città di Giannina e dei Comuni limitrofi. L’evento sismico è stato registrato dai sismografi della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 06:20, con un epicentro localizzato a pochi km a Nord del capoluogo regionale. Il terremoto in Grecia si è originato a una profondità ipocentrale di circa 10 km, una condizione che ha favorito una percezione nitida del movimento tellurico in una vasta area circostante il punto di origine.

Dinamiche tettoniche e origine dei sismi in Epiro

La regione della Grecia settentrionale, e in particolare l’area dell’Epiro dove si trova Giannina, rappresenta uno dei contesti tettonici più complessi e attivi dell’intero bacino del Mediterraneo. Questa zona è caratterizzata dalla collisione tra la microplacca Adriatica (o Apula) e la placca Euroasiatica. La pressione esercitata dal movimento verso Nord/Est della microplacca Adriatica contro il blocco continentale greco genera enormi sforzi compressivi che si scaricano attraverso sistemi di faglie inverse e sovrascorrimenti.

Oltre alla compressione principale, l’area è soggetta a fenomeni di estensione crostale interna, che portano alla formazione di bacini sismogenetici attivi. La profondità ipocentrale di 10 kmregistrata oggi è tipica dei terremoti crostali superficiali di questa regione, dove la fragilità della crosta superiore permette l’accumulo di energia elastica che viene poi rilasciata improvvisamente sotto forma di onde sismiche lungo i piani di faglia esistenti.

La sismicità storica della regione di Giannina

La storia sismica dell’Epiro è costellata di eventi significativi che hanno modellato nel tempo sia il paesaggio che la cultura della sicurezza locale. La zona intorno a Giannina è nota per la sua elevata frequenza sismica; uno degli eventi più rilevanti degli ultimi anni risale all’ottobre 2016, quando una scossa magnitudo 5.5 colpì proprio l’area a Nord della città, causando danni diffusi e una lunga sequenza di repliche che durò per mesi. Andando più a ritroso nel tempo, la regione ha subito terremoti distruttivi, come quello del 1967 con magnitudo stimata superiore a 6.0, che causò gravi crolli nei villaggi montani. La configurazione geologica del Nord della Grecia è tale per cui l’attività sismica si manifesta spesso attraverso “sciami” o sequenze persistenti che possono durare diversi giorni. Questa consapevolezza storica ha portato le istituzioni greche ad adottare codici di costruzione tra i più rigorosi d’Europa per mitigare il rischio associato a eventi di questa intensità.