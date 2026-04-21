Terremoto in Slovenia, scossa nell’Est | DATI e MAPPE

Una terra che trema nel cuore del mattino, svegliando improvvisamente i residenti tra le verdi valli della Slovenia. Alle 07:58 di oggi, martedì 21 aprile 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un evento di magnitudo 3.8. La localizzazione dell’epicentro nel territorio sloveno, unita a una profondità ipocentrale estremamente ridotta di appena un chilometro, ha amplificato la percezione delle onde sismiche in superficie. Un risveglio brusco che ricorda quanto la geologia di questa regione sia in costante, silenzioso movimento confermando la fragilità di un territorio bellissimo ma costretto a convivere con l’energia sprigionata dalle dinamiche profonde della crosta terrestre.

Le radici geologiche del sisma: un incrocio di placche

La Slovenia occupa una posizione cruciale dal punto di vista tettonico, situandosi nel punto di incontro tra la microplacca Adriatica e la placca Eurasiatica. Questo incrocio geologico genera una compressione costante che si scarica attraverso un complesso sistema di faglie. La regione è soggetta a spinte provenienti da Sud, con la microplacca Adriatica che ruota in senso antiorario e preme contro le Alpi e le Alpi Dinariche. Il terremoto odierno in Slovenia, caratterizzato da una profondità così esigua, suggerisce l’attivazione di segmenti di faglia crostali molto superficiali. In quest’area, le strutture sismogenetiche principali corrono spesso parallelamente alla costa o si intersecano in sistemi trasversali, rendendo il sottosuolo un mosaico di blocchi in perenne assestamento. La scarsa profondità è un fattore determinante per l’intensità del risentimento locale, poiché l’energia ha meno terreno da attraversare prima di raggiungere le fondamenta delle abitazioni.

Una storia scritta nei terremoti del passato

La sismicità storica della Slovenia è documentata e significativa, con eventi che hanno segnato profondamente l’urbanistica e la memoria collettiva del Paese. Il precedente più celebre risale al 1895, quando un violento terremoto di magnitudo stimata intorno a 6.1 colpì la zona di Lubiana, causando distruzioni estese e costringendo a una ricostruzione in stile liberty che oggi caratterizza la capitale. Spostandosi verso Sst, non lontano dall’area interessata dall’evento odierno, si ricorda il terremoto di Brežice del 1917 (magnitudo 5.7), che causò danni ingenti nell’area sud-orientale. La frequenza di eventi di magnitudo moderata, come quello registrato questa mattina, rientra pienamente nella norma statistica di una regione che la mappa di pericolosità sismica europea classifica costantemente tra le zone a rischio medio-alto.