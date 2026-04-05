Terremoto L’Aquila, 17 anni dopo: il ricordo delle 309 vittime unisce la città nella speranza

Oggi, 5 aprile 2026, l’imbrunire su L’Aquila porta con sé il peso di un ricordo che il tempo non ha scalfito, segnando l’inizio delle commemorazioni per il 17° anniversario del terremoto. Era la notte del 6 aprile 2009 quando una scossa magnitudo 6.3 distrusse il centro storico e i borghi vicini, spezzando 309 vite e cambiando per sempre il volto del territorio. La città si ferma nuovamente per onorare i suoi “angeli”, trasformando il dolore in una testimonianza civile che unisce generazioni diverse sotto il segno della resilienza. Dal cortile di Palazzo Margherita, un faro azzurro fende il cielo notturno, simbolo di un legame mai interrotto tra la terra e chi non c’è più, mentre la cittadinanza è invitata a illuminare balconi e finestre. Questo anniversario assume un significato particolare, inserendosi nel percorso che vede il capoluogo abruzzese proiettato verso le sfide di Capitale italiana della Cultura. Ogni fiore deposto e ogni nota suonata rappresentano un tassello di una ricostruzione che è prima di tutto sociale e spirituale, volta a ricucire le ferite di una comunità che non smette di cercare giustizia e futuro.

La dinamica geologica e la ferita del territorio

Il terremoto dell’Aquila non rappresenta un evento isolato nella storia sismica degli Appennini, ma è il risultato di processi tettonici millenari. La regione si trova in un’area di distensione crostale, dove la placca adriatica e quella tirrenica esercitano forze che portano allo scivolamento di grandi blocchi di roccia lungo faglie normali. Quella notte, il movimento della faglia di Paganica liberò un’energia devastante in pochi secondi, radendo al suolo edifici storici e abitazioni moderne non adeguate agli standard antisismici. La comprensione di questi fenomeni è fondamentale per la prevenzione. La ricostruzione dell’Aquila è diventata nel tempo un cantiere d’avanguardia per l’ingegneria sismica, ma il costo umano pagato nel 2009 resta una cicatrice indelebile. Per questo, il lutto cittadino proclamato dal sindaco Pierluigi Biondi impone la sospensione delle attività ludiche e lavorative, richiamando tutti al rispetto di un silenzio che si fa riflessione collettiva.

Il programma della memoria: dalla luce al silenzio

Le celebrazioni iniziano nella serata di oggi domenica 5 aprile, coincidente quest’anno con la Pasqua. Il programma, condiviso tra il Comune e il Comitato familiari vittime, prevede momenti di altissimo valore simbolico. Dopo l’accensione del faro a Palazzo Margherita, la comunità si ritroverà alle ore 210 alla Villa Comunale per la distribuzione dei fiori, seguita alle 21:30 dal concerto dei Solisti Aquilani sotto il porticato dell’Emiciclo. Il cuore della notte vedrà lo spostamento verso il Parco della Memoria, dove alle 22:15 Daniele Ciuffetelli, in rappresentanza dei dipendenti comunali al servizio della città, accenderà il braciere. Seguirà la lettura dei 309 nomi, un rito che restituisce identità a ogni vittima. Alle 00:10, i fiori saranno deposti sulla fontana del Parco, anticipando idealmente il momento esatto della scossa, avvenuta alle 03:32.

Una ricostruzione che passa per la cultura

Il 6 aprile 2026 non è solo un giorno di lacrime, ma anche di impegno civile. La mattinata si aprirà con l’omaggio alla Casa dello Studente, luogo simbolo del crollo dove, in memoria di Antonietta Centofanti, due dipendenti degli Uffici Speciali deporranno i fiori. La dimensione spirituale e artistica si intreccerà poi nelle celebrazioni solenni: la Santa Messa alle ore 10 presso la Chiesa delle Anime Sante e, a seguire, la performance drammaturgica a Santa Maria di Collemaggio con la Cappella musicale pontificia sistina e la voce di Daniele Pecci. Il pomeriggio vedrà protagonista la musica jazz con i giovani dell’orchestra “L’Aquila che vorrei”, a dimostrazione di come la cultura sia il collante per le nuove generazioni. In tutta la città, intanto, prosegue la distribuzione del “Fiore della Memoria”, la spilla raffigurante il croco di zafferano, simbolo di una terra che, nonostante tutto, continua a fiorire.