Terremoto L’Aquila: una nuova tomografia svela il ruolo dell’interazione tra faglie

Sono passati esattamente 17 anni da quella notte che ha cambiato per sempre il volto dell’Abruzzo e la percezione del rischio sismico nel nostro Paese. Il 6 aprile del 2009 la terra tremò con una violenza inaudita, lasciando dietro di sé macerie, dolore e una comunità profondamente segnata. Oggi, nel giorno dell’anniversario, la memoria si intreccia con i progressi della ricerca scientifica che non ha mai smesso di indagare le profondità della crosta terrestre. Un nuovo approfondimento curato dagli esperti dell’INGV getta luce sui meccanismi invisibili che hanno guidato quella sequenza distruttiva, offrendo strumenti fondamentali per comprendere meglio come si muovono le faglie dell’Appennino centrale. Lo studio dei dati raccolti nel tempo permette ora di ricostruire scenari complessi, trasformando il dramma del passato in conoscenza necessaria per la sicurezza del futuro, in un territorio dove la prevenzione resta l’unica vera difesa efficace.

L’Aquila 2009: una sequenza che ha segnato la storia

Il terremoto del 2009 non è stato un evento isolato, ma l’apice di una dinamica complessa. Come riportato nell’approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti a cura di Rossella Fonzetti, Mauro Buttinelli, Luisa Valoroso, Pasquale De Gori e Claudio Chiarabba, “il 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo Mw 6.1 con epicentro nei pressi della città de L’Aquila colpì l’Appennino centrale alle ore 03:32 locali“. Quell’evento raggiunse un’intensità pari al grado IX-X della Scala Mercalli e fu preceduto da scosse minori, tra cui una di magnitudo 4.0 il 30 marzo. Le conseguenze furono drammatiche: 309 vittime, 1.600 feriti e circa 80mila sfollati. La ricerca scientifica, tuttavia, ha utilizzato la mole enorme di dati prodotta da oltre 148.000 repliche per mappare con precisione millimetrica ciò che accade sotto i nostri piedi. Gli scienziati hanno identificato che la scossa principale fu causata dalla faglia di Paganica, ma la sismicità si spostò rapidamente verso il sistema dei Monti della Laga-Gorzano.

La “TAC” della Terra e il ruolo dei fluidi

Un elemento centrale nelle recenti scoperte riguarda il metodo di indagine. I ricercatori dell’INGV hanno utilizzato la tomografia sismica, descritta dagli autori come “una ‘TAC’ della crosta terrestre, una tecnica che utilizza le onde elastiche generate da eventi sismici per ricostruire le velocità negli strati crostali“. Grazie a questo strumento è possibile “vedere” le proprietà delle rocce, il loro grado di fratturazione e, soprattutto, la presenza di fluidi. Gli studi più recenti (Fonzetti et al., 2025b) indicano che la migrazione della sismicità nell’Appennino centrale è strettamente legata al movimento di questi fluidi nelle porzioni superficiali della crosta e alla complessa struttura ereditata dalle antiche fasi di formazione della catena montuosa. Le variazioni geologiche influenzano direttamente il modo in cui le faglie si rompono e come si generano i terremoti di grande magnitudo.

L’interazione tra faglie preesistenti

Uno dei risultati più significativi dell’analisi multidisciplinare riguarda il comportamento delle strutture geologiche. Dallo studio emerge che alcune faglie non agiscono in modo isolato. Secondo l’approfondimento pubblicato su INGVterremoti, “durante la sequenza de L’Aquila alcune faglie hanno interagito tra loro, attivandosi simultaneamente e comportandosi come un’unica struttura“.

Questa collaborazione tra faglie è favorita da una somiglianza geometrica (stessa direzione e inclinazione) e da una continuità verticale. Comprendere questi legami è essenziale: l’interazione tra strutture preesistenti giustifica la nascita di eventi violenti come il mainshock del 6 aprile. Inquadrare correttamente questi sistemi è il passo decisivo per una valutazione più precisa della pericolosità sismica nell’intero Appennino centrale.