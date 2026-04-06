Terremoto L’Aquila, Urso: “ferita profonda che ha segnato l’Italia”

“Nel 17° anniversario del terremoto del 2009, il mio pensiero va all’Aquila, alle sue vittime e alle loro famiglie. Una ferita profonda che ha segnato l’Italia intera e che continua a vivere nella memoria di tutti noi“: queste le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Qualche settimana fa, insieme al Sindaco Pierluigi Biondi, ho voluto rendere omaggio a chi ha perso la vita nel sisma. In quell’occasione, durante la Giornata della Cultura Artigiana, ho indossato il Fiore della Memoria: un gesto semplice per ribadire il legame con la comunità che, pur nel dolore, ha saputo rialzarsi con dignità, forza e orgoglio. L’Aquila è oggi esempio di resilienza e modello di rinascita economica e sociale, capace di offrire nuove opportunità alle giovani generazioni“, ha concluso il Ministro.