Terremoto nel Tirreno, scossa al largo di Amantea | DATI e MAPPE

Prima dell’alba di oggi, lunedì 6 aprile 2026, una scossa di terremoto magnitudo ML 3.3 ha interessato il tratto di mare antistante la Costa Calabra nordoccidentale, in provincia di Cosenza. L’evento, localizzato con precisione dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma alle ore 05:26 italiane, ha avuto il suo epicentro localizzato al largo della città di Amantea. Le coordinate geografiche rilevate indicano un punto situato a circa 54 km a Ovest di Cosenza e 55 km a Ovest di Lamezia Terme, nel cuore del bacino tirrenico. Nonostante la magnitudo moderata, la profondità ipocentrale stimata intorno ai 26 km ha permesso alle onde sismiche di propagarsi in modo particolare, limitando il risentimento.

Le dinamiche geologiche della costa tirrenica calabrese

La Calabria rappresenta uno dei settori più complessi e attivi dell’intero bacino del Mediterraneo dal punto di vista geodinamico. La zona della Costa Calabra nordoccidentale è caratterizzata dall’interazione tra la placca africana e quella euroasiatica, in un contesto dove la crosta terrestre è soggetta a forti tensioni di tipo distensivo e compressivo. In particolare, il settore tirrenico calabrese è influenzato dal processo di subduzione della placca ionica che scorre al di sotto dell’Arco Calabro, un meccanismo che genera terremoti a diverse profondità.

La profondità di 26 km registrata per questo evento suggerisce che la rottura sia avvenuta all’interno della litosfera, in un’area dove le strutture crostali si raccordano con il bacino oceanico del Tirreno. Questo mare, infatti, è un bacino di retro-arco in continua espansione, un processo che comporta la formazione di faglie attive capaci di generare eventi sismici frequenti. La sismicità in questo specifico tratto di mare è spesso legata a sistemi di faglie orientate parallelamente alla costa, che scaricano l’energia accumulata dai movimenti millimetrici ma costanti della crosta.

La sismicità storica e il rischio nel territorio cosentino

La storia sismica della Calabria e della provincia di Cosenza è costellata di eventi di grande intensità che hanno segnato profondamente il territorio e la sua memoria collettiva. La regione è classificata in gran parte come zona 1, ovvero la fascia a più alta pericolosità sismica in Italia. Nel passato, il settore nordoccidentale e le aree limitrofe hanno subito gli effetti di terremoti devastanti, come quello del 1905 che colpì duramente il vibonese e il cosentino tirrenico, causando ingenti danni e numerose vittime. Oltre ai grandi eventi storici, l’area è caratterizzata da una sismicità di fondo persistente, con frequenti sequenze di magnitudo medio-bassa che si verificano sia sulla terraferma, lungo la Valle del Crati e la Catena Costiera, sia in mare aperto. Questa attività costante testimonia lo stato di deformazione continua a cui è sottoposta la regione.