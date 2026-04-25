Terremoto sulla costa messinese, al largo di Sant’Agata di Militello | DATI e MAPPE

Alle ore 07:50 di questa mattina, sabato 25 aprile 2026, la terra ha tremato lungo la costa settentrionale della Sicilia, al largo della provincia di Messina. Secondo i dati ufficiali forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento ha raggiunto una magnitudo ML 3.0, con un ipocentro localizzato a una profondità estremamente superficiale di soli 6 km. L’epicentro è stato localizzato a pochi km da Acquedolci, Sant’Agata di Militello e Torrenova.

Le dinamiche tettoniche della costa siciliana settentrionale

Il terremoto di oggi in Sicilia si inquadra in un contesto geologico estremamente complesso, caratterizzato dalla continua interazione tra la placca africana e quella euroasiatica. La costa settentrionale della Sicilia funge da cerniera tra il sollevamento della catena appenninico-maghrebide e l’apertura del bacino tirrenico situato a Nord. In questa specifica area, le forze crostali generano sistemi di faglie che possono manifestarsi sia con movimenti di tipo compressivo che distensivo.

La zona della costa messinese è attraversata da importanti lineamenti tettonici che permettono lo scarico delle tensioni accumulate nel sottosuolo. La bassa profondità dell’ipocentro registrata oggi, pari a 6 km, è tipica dei terremoti crostali che interessano questa porzione di territorio, dove le fratture della roccia avvengono negli strati più superficiali della crosta terrestre, rendendo anche magnitudo moderate percepibili dalla popolazione costiera.

La sismicità storica e il rischio nell’area peloritana

La provincia di Messina è storicamente riconosciuta come una delle aree a più elevata pericolosità sismica dell’intero territorio italiano. La sismicità della zona non si limita ai grandi eventi catastrofici del passato, ma si manifesta frequentemente attraverso sequenze di minore intensità o scosse isolate, proprio come quella avvenuta questa mattina. La storia sismica locale ricorda come l’intera fascia settentrionale sia soggetta a un rilascio di energia costante dovuto alla frammentazione della crosta in diversi blocchi. Eventi di magnitudo 3.0 rientrano nella normale attività di rilascio energetico di un sistema geologico vivo e in costante evoluzione, che caratterizza il volto della Sicilia nordorientale e la sua naturale conformazione montuosa e costiera.