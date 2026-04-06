Terremoto Toscana, scossa nel Pisano: avvertita a Pomarance, Volterra e Castelnuovo di Val di Cecina | DATI e MAPPE

Nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, la terra ha tremato nella provincia di Pisa, svegliando parte della popolazione locale. Alle 04:14, la Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha registrato un terremoto magnitudo ML 3.0 con epicentro localizzato a circa 4 km a Est di Castelnuovo di Val di Cecina. Il sisma si è sprigionato a una profondità ipocentrale di 8 km, una distanza relativamente esigua dalla superficie che ha permesso alle onde sismiche di propagarsi in modo sensibile nel territorio circostante. Secondo le rilevazioni ufficiali e le segnalazioni giunte al servizio “Hai Sentito il Terremoto”, la scossa è stata avvertita chiaramente non solo nel Comune epicentrale, ma anche a Pomarance, Volterra e si è spinta fino a centri più distanti come Siena e Cecina. Nonostante il timore iniziale tra i residenti delle Colline Metallifere, non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Le cause geologiche: un’area caratterizzata dall’estensione

L’area di Castelnuovo di Val di Cecina e delle zone limitrofe si inserisce in un contesto geodinamico molto particolare, situato sul margine interno dell’Appennino Settentrionale. Questa regione è soggetta a un regime tettonico di tipo distensivo, il che significa che la crosta terrestre è sottoposta a forze che tendono a “stirarla” e assottigliarla. Questo processo è iniziato milioni di anni fa e continua tutt’oggi, portando alla formazione di faglie normali che, muovendosi, generano i terremoti che percepiamo.

Un altro fattore fondamentale che influenza la sismicità di quest’area è l’elevato flusso di calore legato all’attività geotermica, celebre in tutto il mondo grazie ai soffioni di Larderello. La presenza di fluidi caldi nel sottosuolo e di un gradiente termico elevato modifica il comportamento meccanico delle rocce, rendendo la crosta più “elastica” in profondità e limitando spesso la magnitudo massima dei terremoti, che tendono a verificarsi a profondità piuttosto superficiali, proprio come accaduto con l’evento odierno.

La sismicità storica della Val di Cecina

Dal punto di vista storico, la zona di Castelnuovo di Val di Cecina e della Val di Cecina in generale non è classificata tra le aree a più alta pericolosità sismica d’Italia, ma possiede comunque una storia di eventi ricorrenti di moderata entità. La banca dati dell’INGV cataloga per questo settore numerosi episodi con magnitudo compresa tra 3.0 e 4.5, spesso organizzati in sciami sismici che possono durare diversi giorni o settimane. Uno degli eventi più significativi della regione circostante risale al 1846, quando un violento terremoto colpì l’area di Orciano Pisano, causando danni estesi in gran parte della Toscana marittima. Tuttavia, per quanto riguarda l’area specifica delle Colline Metallifere, la sismicità è caratterizzata da una frequenza moderata ma costante, legata proprio all’assestamento delle strutture tettoniche locali. La scossa di magnitudo 3.0 registrata oggi rientra perfettamente in questo quadro di attività di fondo.