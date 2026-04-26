Terremoto tra Austria e Svizzera, trema il cuore delle Alpi | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto magnitudo ML 3.7 ha interessato nelle prime ore di oggi, 26 aprile 2026, la zona di confine tra Austria e Svizzera. L’evento sismico è stato rilevato con precisione dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma alle ore 04:24. Le analisi tecniche hanno permesso di localizzare l’ipocentro a una profondità di circa 6 km. Sebbene la magnitudo registrata rientri in una fascia di intensità moderata, non si hanno notizie di criticità strutturali agli edifici o pericoli immediati per l’incolumità pubblica.

Le dinamiche tettoniche del settore alpino centrale

Il terremoto odierno si inserisce in un quadro geologico complesso, dominato dai processi di orogenesi che hanno dato origine alla catena delle Alpi. Questa regione è il risultato della collisione millenaria tra la placca africana, attraverso il suo promontorio noto come microplacca adriatica, e la placca europea. Tale scontro provoca tuttora un progressivo accorciamento della crosta terrestre e un sollevamento delle montagne, generando tensioni accumulate che vengono rilasciate sotto forma di energia sismica lungo i sistemi di faglie attive. Nel settore specifico tra i Grigioni svizzeri e il Vorarlberg austriaco, la tettonica è particolarmente attiva a causa della presenza di strutture lineari che frammentano il basamento cristallino. La profondità di 6 km rilevata per questo evento è tipica dei sismi crostali dell’area, dove le rotture avvengono solitamente nella porzione più superficiale e fragile del sottosuolo alpino.

Sismicità storica e precedenti rilevanti nell’area

L’area di confine tra Austria e Svizzera possiede una storia sismica documentata che include eventi di intensità superiore a quello odierno. Tra i precedenti più significativi nel settore dei Grigioni si ricorda il terremoto del 1991 nei pressi di Vaz, che con una magnitudo di 4.9 causò danni lievi ma diffusi agli edifici della regione. Risalendo più indietro nel tempo, le cronache storiche citano il forte sisma di Churwalden del 1295, stimato con un’intensità macrosismica dell’ottavo grado, un evento che oggi avrebbe conseguenze economiche estremamente rilevanti. Più recentemente, sciami sismici e singole scosse di magnitudo compresa tra 3.0 e 4.5 si sono verificate con cadenza quasi decennale.