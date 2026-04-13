Tesla FSD in Europa: la RDW notifica alla Commissione Europea il piano per il via libera definitivo

Il percorso di Tesla verso la conquista delle strade europee ha appena raggiunto una fase diplomatica e tecnica fondamentale. Dopo aver concesso il proprio nulla osta nazionale pochi giorni fa, l’autorità olandese per i trasporti (RDW) ha ufficialmente notificato alla Commissione Europea il piano per richiedere l’approvazione del software Full Self-Driving (FSD) a livello dell’intera Unione. Come riportato da Reuters nell’aprile 2026, questo atto formale rappresenta il “punto di non ritorno” normativo: non si tratta più di una sperimentazione isolata nei Paesi Bassi, ma dell’avvio di un processo di armonizzazione che potrebbe rendere la guida autonoma supervisionata una realtà legale da Lisbona a Varsavia entro la fine dell’anno.

Il meccanismo della notifica e il ruolo della Commissione Europea

La procedura avviata dalla RDW non è un semplice annuncio, ma un passaggio tecnico obbligatorio previsto dai regolamenti sulla sicurezza dei veicoli. Notificando la Commissione, l’Olanda agisce in qualità di “Stato membro capofila” per le omologazioni Tesla in Europa, chiedendo a Bruxelles di validare i test condotti sul sistema FSD. La Commissione Europea e gli altri Stati membri hanno ora un periodo di tempo definito per esaminare la documentazione, sollevare eventuali obiezioni tecniche o richiedere ulteriori chiarimenti sulla sicurezza del sistema Tesla Vision. Se non emergeranno ostacoli insormontabili, l’approvazione olandese diventerà la base per l’estensione del certificato di conformità a tutti i veicoli compatibili circolanti nell’Unione Europea.

Questo movimento accelera l’adozione della normativa DCAS (Driver Control Assistance Systems), il nuovo quadro legislativo che mira a superare i vecchi e restrittivi regolamenti UNECE. La sfida per la Commissione sarà garantire che l’algoritmo di Tesla rispetti i rigorosi criteri di sicurezza europei, che sono storicamente più conservativi rispetto a quelli americani, specialmente per quanto riguarda l’interazione del software con pedoni e ciclisti nelle dense aree urbane del Vecchio Continente.

La pressione sui produttori europei e la sovranità tecnologica

L’iniziativa della RDW mette sotto pressione non solo i regolatori, ma anche i giganti automobilistici europei come Mercedes-Benz, BMW e il gruppo Volkswagen. Fino a questo momento, i produttori tradizionali hanno puntato su sistemi di Livello 3 molto circoscritti, utilizzabili solo in autostrada e a velocità ridotte. L’ingresso di massa del FSD di Tesla, che promette una navigazione “punto-punto” anche in città, costringe le aziende europee a accelerare i propri investimenti nel software per non perdere competitività tecnologica. La partita che si gioca a Bruxelles non riguarda quindi solo la sicurezza stradale, ma la futura sovranità tecnologica dell’industria automobilistica europea in un mercato sempre più dominato dall’intelligenza artificiale.

Implicazioni per gli utenti e la sicurezza stradale nel 2026

Per i proprietari di Tesla in Europa, questa notifica è il segnale che l’aggiornamento software tanto atteso è ormai imminente. Una volta ottenuta l’approvazione dell’UE, Tesla potrà rilasciare le versioni del software basate su reti neurali end-to-end, eliminando i vecchi limiti che rendevano la guida assistita europea meno fluida di quella statunitense. Dal punto di vista della sicurezza, l’approvazione comunitaria garantirà che il sistema sia stato testato per riconoscere le peculiarità della segnaletica europea, spesso frammentata e diversa da nazione a nazione. La RDW ha sottolineato che il monitoraggio post-rilascio sarà estremamente severo, con la possibilità di sospendere l’autorizzazione in caso di anomalie sistematiche o incidenti riconducibili a bug del software.

“Siamo di fronte a una transizione epocale dove la legge deve imparare a correre alla velocità del codice. La notifica alla Commissione Europea è il ponte necessario tra l’innovazione della Silicon Valley e la tutela del cittadino europeo.”

In conclusione, l’azione della RDW nell’aprile 2026 segna la fine dell’era dell’incertezza per la guida autonoma in Europa. Il passaggio della palla a Bruxelles obbliga le istituzioni a prendere una posizione definitiva su una tecnologia che non è più futuristica, ma presente e pronta all’uso. Se il processo si concluderà positivamente, il 2026 verrà ricordato come l’anno in cui l’intelligenza artificiale ha ufficialmente preso il comando sulle autostrade europee, cambiando per sempre il nostro concetto di mobilità, sicurezza e responsabilità legale al volante.