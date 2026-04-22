Thales Alenia Space: i satelliti al centro della sfida globale del clima

“Nel Giorno della Terra, tutti gli occhi sono puntati sull’emergenza climatica che stiamo affrontando. Le conclusioni del Sesto Rapporto dell’IPCC forniscono un chiaro avvertimento: il riscaldamento globale sta accelerando, gli eventi metereologici estremi diventano sempre più frequenti e gli ecosistemi e la biodiversità, essenziali per l’umanità sono in declino. Di conseguenza, una comprensione approfondita dei meccanismi climatici è essenziale per guidare politiche efficaci e sostenibili, per questo, abbiamo bisogno di strumenti affidabili e precisi che il settore spaziale si impegna costantemente ad offrire”: è quanto comunica Thales Alenia Space.

I satelliti per l’osservazione della Terra progettati, sviluppati e gestiti da Thales Alenia Space sono fondamentali per affrontare le sfide ambientali. Forniscono una grande quantità di dati ambientali precisi e regolarmente aggiornati sulla qualità dell’aria, l’altezza delle onde, l’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento del ghiaccio, la deforestazione, la gestione delle risorse naturali e il monitoraggio e la preparazione ai disastri naturali per proteggere le popolazioni di tutto il mondo.

Questi dati ottenuti dalle tecnologie spaziali ci stanno aiutando non solo a restare costantemente aggiornati sullo stato del pianeta, ma anche ad anticipare e modellare gli impatti del cambiamento climatico, e così a elaborare strategie di adattamento e mitigazione.

“Oggi, giornata della Terra ricordiamo i Programmi che vedono protagonista la tecnologia di Thales Alenia Space e di Leonardo che, grazie all’impegno e alla visione delle agenzie spaziali, italiana ed europea, aiutano a monitorare l’ambiente e preservare il pianeta, con l’obiettivo di collaborare per costruire un futuro più resiliente e salvaguardare la nostra casa comune”.

Copernicus: punto di riferimento assoluto nel monitoraggio ambientale

Copernicus è il programma più ambizioso mai dedicato al monitoraggio ambientale, composto da 12 famiglie di satelliti che esplorano la Terra, la sua topografia, i mari, i laghi, gli oceani e le regioni polari. Copernicus comprende anche missioni e programmi di climatologia che misurano le emissioni di CO₂ indotte dall’uomo o offrono nuove applicazioni per promuovere un’agricoltura sostenibile e biodiversità. Un programma di questa portata è fondamentale per permettere all’Europa di anticipare al meglio le conseguenze del riscaldamento globale e salvaguardare il nostro pianeta.

Tenere sotto osservazione la Terra

Sviluppata per conto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il programma Copernicus della Commissione Europea, la serie di satelliti Sentinel è all’avanguardia negli sforzi europei di monitoraggio ambientale. Sentinel-1 sorveglia le superfici terrestri e marine in tutte le condizioni meteorologiche, giorno e notte, grazie alle sue capacità radar. Sentinel-2 e -3 acquisiscono immagini ottiche ad alta risoluzione su acque terrestri e costiere. Sentinel-4 e -5 sono dedicati alla meteorologia e alla climatologia. E Sentinel-6 esplora gli oceani del mondo. Thales Alenia Space è il prime contractor per le serie di satelliti Sentinel-1 e Sentinel-3 – quattro per ogni missione – ed è responsabile del segmento di immagini di terra per Sentinel-2. Stiamo inoltre contribuendo allo spettrometro per immagini su Sentinel-5P e fornendo l’altimetro radar Poseidon-4 per Sentinel-6.

Thales Alenia Space è stata inoltre scelta per cinque delle sei nuove missioni di espansione Copernicus (Copernicus Expansion missions), come prime per tre di queste missioni (CIMR, ROSE-L e CHIME) e fornitore di payload per altre due (CO2M e CRISTAL). Questi nuovi satelliti misureranno l’anidride carbonica atmosferica indotta dall’uomo, rileveranno il ghiaccio marino e la copertura nevosa, supporteranno nuovi servizi ottimizzati per l’agricoltura sostenibile e la biodiversità, osserveranno la temperatura e la salinità della superficie del mare, così come la densità del ghiaccio marino, e rafforzeranno i servizi di monitoraggio terrestre e gestione delle emergenze. La nostra azienda contribuisce a 11 delle 12 missioni Copernicus, lavorando a stretto contatto con ESA e l’industria spaziale europea nel suo complesso.

Sentinel-3C in orbita entro la fine di quest’anno

L’ultimo satellite della serie, Sentinel-3C, sarà lanciato quest’anno per garantire la continuità della missione. Dedicato all’oceanografia operativa e al monitoraggio terrestre, il satellite trasporterà una serie di strumenti sofisticati, in particolare per misurare la temperatura dell’oceano, l’altezza delle onde, il colore dell’oceano e le superfici terrestri, fornendo dati vitali per ottenere approfondimenti sul clima terrestre, per rilevare i suoi oceani e per gestire efficacemente le risorse naturali.

FLEX: Una nuova visione dallo spazio per monitorare la salute delle piante e degli ecosistemi

Il programma FLEX (FLuorescence EXplorer) avviato dall’ESA mira a misurare la fluorescenza delle piante dallo spazio, coprendo vasti territori per ottenere nuove intuizioni sulla salute e produttività delle piante su scala globale. Il satellite FLEX trasporterà FLORIS (FLuORescence Imaging Spectrometer), uno strumento progettato per generare mappe globali della fluorescenza delle piante e quantificare come l’attività fotosintetica sia influenzata dallo stress a cui sono sottoposte. Il satellite avrà la capacità di rilevare la vitalità e lo stress delle piante ben prima che diventino evidenti a occhio nudo.

I dati raccolti da FLEX approfondiranno la nostra comprensione di come il carbonio si sposta tra le piante e l’atmosfera, e di come la fotosintesi influenzi i cicli del carbonio e dell’acqua. Ci permetterà inoltre di identificare e caratterizzare gli effetti di diversi tipi di stress sulla fluorescenza e la fotosintesi delle piante.

Con il riscaldamento globale e gli eventi meteorologici estremi che diventano sempre più intensi, la missione FLEX ci aiuterà a valutare come il cambiamento climatico stia influenzando la fotosintesi e quindi la salute e la produttività delle piante – essenziali per gestire efficacemente le risorse in futuro e preservare la biodiversità.

FLEX sarà manifestato in doppia forma quest’anno con Sentinel-3C e posizionato in un’orbita di 814 chilometri, dove opererà in tandem con il satellite Sentinel-3 del programma Copernicus. Le sinergie tra FLEX e la missione Sentinel-3 rappresentano un enorme passo avanti per il monitoraggio globale della vegetazione, combinando l’elevata risoluzione spettrale di FLEX con il ciclo di rivisitazione di Sentinel-3 per interpretare meglio il segnale di fluorescenza della pianta e le sue variabili associate.

Fornendo una nuova visione di come funzionano gli ecosistemi terrestri, FLEX sta contribuendo a preservare il nostro ambiente e a sostenere pratiche sostenibili per il futuro.

MTG: I satelliti meteorologici geostazionari entrano in una nuova era

Man mano che gli eventi meteorologici estremi diventano sempre più intensi, l’affidabilità e l’accuratezza delle previsioni meteorologiche non sono mai state così cruciali. Con questo obiettivo, l’Europa sta dispiegando Meteosat Third Generation (MTG), un programma spaziale all’avanguardia che segnala una rivoluzione nel monitoraggio meteorologico e climatico. Thales Alenia Space è il prime contractor di MTG, che comprende sei satelliti – quattro per l’acquisizione di immagini e due per sondaggi atmosferici – e si prepara a rivoluzionare la meteorologia migliorando la precisione delle previsioni. I satelliti per l’acquisizione di immagini sono costruiti da noi, mentre i satelliti per sondaggi atmosferici dal nostro partner OHB. Eventi estremi sempre più frequenti causati dal cambiamento climatico stanno minacciando popolazioni ed ecosistemi. Grazie alle sue osservazioni più rapide e precise, MTG ci permetterà di fornire allerte precoci alle popolazioni e informare i responsabili decisionali, oltre a anticipare gli impatti di violenti temporali, temporali di vento e ondate di caldo.

MTG è un programma congiunto dell’ESA ed Eumetsat (European Meteorological Satellite Organization) progettato per garantire un monitoraggio meteorologico ad alta risoluzione fino al 2040 e oltre.

I satelliti MTG operano in orbita geostazionaria a 36.000 chilometri sopra la Terra. I primi due della serie — il satellite d’imaging MTG-I1 e il satellite sonda atmosferica MTG-S1 — sono stati lanciati a dicembre 2022 e luglio 2025.

I satelliti per l’acquisizione di immagini trasportano un Rilevatore di Fulmini (Lightning Imager) capace di acquisire immagini della Terra ogni 10 minuti (2 minuti e 30 secondi sopra l’Europa), mentre i satelliti sonda atmosferici mappano l’atmosfera del pianeta in 3D per fornire un’immagine senza precedenti dei sistemi meteorologici. Questi sondi ci permetteranno di rilevare eventi meteorologici estremi mezza giornata in anticipo rispetto a prima. E combinando i dati di tutti gli strumenti del sistema, i meteorologi potranno prevedere il meteo su otto giorni — un enorme passo avanti nel fornire allerte meteorologiche tempestive alle popolazioni.

Il secondo satellite per l’acquisizione di immagini (MTG-I2) sarà lanciato quest’ estate per completare la prima costellazione MTG.

MTG-I2 fornirà in particolare immagini meteorologiche ogni 2 minuti e 30 secondi sull’Europa, mentre il primo satellite per l’acquisizione di immagini è configurato per ottenere immagini del disco terrestre ogni 10 minuti. Immagini così dettagliate dell’atmosfera permettono un monitoraggio più ravvicinato di eventi meteorologici come tempeste di vento, temporali e cicloni. Gli strumenti sofisticati dei satelliti MTG stanno aiutando a perfezionare le previsioni meteorologiche, supportando le squadre di protezione civile e fornendo allerte tempestive di eventi meteorologici estremi. MTG contribuirà a salvare vite e a spianare la strada a nuovi tipi di servizi per i cittadini in Europa e Africa. Una volta che l’intera flotta di satelliti MTG sarà in orbita, l’Europa avrà i servizi di previsione meteorologica più sofisticati al mondo.

Costellazione IRIDE al servizio della Terra

IRIDE

Supportata dal Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) e guidata dall’ESA in collaborazione con l’agenzia spaziale italiana ASI, IRIDE è una costellazione composta principalmente da microsatelliti radar ma anche ottici, offrendo prospettive senza pari per monitorare l’ambiente terrestre e gestire le sue risorse in modo sostenibile.

Utilizzando vari strumenti e tecnologie di telerilevamento, questa costellazione coprirà un ampio spettro con radar – in particolare radar ad apertura sintetica (SAR) – e sensori ottici, a risoluzioni alte e medie e in varie gamme di frequenza, da bande pancromatiche a multispettrali, iperspettrali e infrarosse. Thales Alenia Space costruirà 12 satelliti SAR e un satellite ottico, basato sul bus modulare NIMBUS (New Italian Micro Bus), progettato pensando a costellazioni ad alta rivisitazione e alta capacità.

Oltre a fornire servizi al governo italiano, IRIDE supporterà anche i servizi di protezione civile e altre agenzie governative nella lotta contro l’instabilità idrogeologica e gli incendi boschivi, nella protezione delle coste e nel monitoraggio delle infrastrutture critiche, nonché nella misurazione della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche. Il sistema fornirà inoltre analisi dei dati per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese e settori industriali diversificati.

Ogni giorno, satelliti di osservazione della Terra e i loro strumenti ottici e radar sorvegliano il nostro pianeta dall’orbita. I dati satellitari che documentano la salute e il clima del nostro pianeta stanno aiutando scienziati e decisori politici a comprendere meglio gli impatti del cambiamento climatico, a ottimizzare l’uso delle risorse naturali, a proteggere le popolazioni a rischio e a valutare e adeguare le politiche ambientali.