Torna lo spettacolo delle stelle cadenti di primavera: il cielo si illumina con i resti della cometa Thatcher

Il sipario celeste si alza per dare inizio a uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi dell’anno: lo sciame delle Liridi. Questa pioggia di meteore trae origine dai detriti lasciati dalla cometa Thatcher, un visitatore cosmico che solca il Sistema Solare interno soltanto una volta ogni 4 secoli. Per chi osserva dall’Italia, il 2026 si preannuncia come un’annata eccezionale grazie alla complicità di una Luna discreta che lascerà spazio all’oscurità necessaria per scorgere anche le scie più deboli. Prepararsi a questo evento significa immergersi in una tradizione millenaria, documentata sin dall’antichità, che continua a stupire per la velocità e la brillantezza dei suoi frammenti luminosi. La Terra sta entrando proprio in queste ore nella scia di polveri cometarie, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di avvistare i primi bolidi spettacolari già nel corso di questo fine settimana. Si tratta di una occasione imperdibile per alzare lo sguardo e godere di un fenomeno naturale che fonde scienza e poesia in una cornice notturna ancora fresca e limpida. La particolarità di quest’anno risiede nella perfetta sincronia tra il calendario lunare e il picco di attività, rendendo le prossime notti un laboratorio a cielo aperto per professionisti e semplici curiosi.

Velocità e brillantezza: le caratteristiche del picco

Il momento culminante dello sciame è previsto per la notte tra il 21 e il 22 aprile, quando la Terra attraverserà la porzione più densa della scia di polveri. In Italia, le Liridi promettono uno ZHR (tasso orario zenitale) compreso tra 15 e 20 meteore ogni ora. Nonostante non sia lo sciame più numeroso dell’anno, la sua fama è dovuta alla qualità delle osservazioni: i frammenti entrano nell’atmosfera a una velocità di circa 50 km/s, generando scie luminose spesso persistenti.

Un elemento di grande fascino è la possibile comparsa dei cosiddetti “bolidi“. Si tratta di frammenti più grandi della norma, talvolta delle dimensioni di una palla da pallacanestro, che bruciando creano percorsi fiammeggianti capaci di superare in luminosità persino i pianeti più brillanti. Nel 2026, la Luna si presenterà come una sottile falce crescente che tramonterà poco dopo la mezzanotte, garantendo un cielo perfettamente buio per le ore di massima attività.

Guida all’osservazione: dove puntare lo sguardo

Il punto di origine apparente delle “stelle cadenti“, il radiante, si trova vicino alla stella Vega, nella costellazione della Lira. Per individuarla, basta guardare verso Est nelle ore che precedono l’alba. Tuttavia, è consigliato non fissare direttamente il radiante per non perdere i dettagli più spettacolari ed invece volgere lo sguardo verso una zona di cielo situata a circa 40 gradi di distanza da Vega: è proprio in quest’area che le scie delle meteore appariranno più lunghe e visibili.

Per godersi al meglio l’evento, è fondamentale scegliere un luogo lontano dall’inquinamento luminoso delle città. Una volta posizionati, bisogna concedere agli occhi almeno 20-30 minuti per abituarsi all’oscurità, evitando di consultare lo smartphone o usare torce a luce bianca. Sebbene il picco sia il 22 aprile, lo sciame resterà attivo fino al 25 del mese, offrendo diverse occasioni per scorgere queste messaggere del passato remoto del nostro Sistema Solare.