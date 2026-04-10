Tra cielo e vento: giornata di birdwatching in memoria dell’ornitologo Mimmo Bevacqua

Si terrà nel giorno dell’anniversario della liberazione d’Italia, il 25 aprile, la giornata di birdwatching in memoria del compianto Mimmo Bevacqua, ornitologo originario di Tiriolo (Cz), scomparso prematuramente nello scorso novembre. “Il ritrovo per chi voglia partecipare è alle ore 9:00 presso lo spazio antistante il parco archeologico Scolacium – Roccelletta di Borgia, l’evento si terrà subito dopo presso la vicina foce del fiume Corace, luogo molto caro a Mimmo Bevacqua, dove passava più ore della giornata a scrutare il volo degli uccelli migratori”, si legge nella nota di presentazione.

La giornata è stata organizzata dal WWF, dalla Società Ornitologica Italiana, dal Gruppo Locale di Conservazione Sila (GLC LIPU Sila) e dalla LIPU – Delegazione di Catanzaro.

I partecipanti

Per l’occasione, in rappresentanza degli organizzatori, interverranno: Domenico Aiello – responsabile tutela giuridica della natura del WWF Italia; Gianluca Congi – Vicepresidente della Società Ornitologica Italiana e Coord. GLC Lipu Sila; Romeo Nicola Arena – Delegato Lipu Catanzaro; Debora Giordano – responsabile CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Catanzaro. La figura di Mimmo Bevacqua sarà ricordata da amici, famigliari, appassionati di natura, birdwatcher e ornitologi. Mimmo, per tantissimi anni ha osservato e studiato gli uccelli con innata passione, ne ha esaltato le forme grazie alle sue stupende illustrazioni e ne ha colto la vera essenza di libertà e la loro straordinaria bellezza coltivando l’arte dell’ornitologia e del birdwatching. Ai partecipanti è consigliato di munirsi di binocolo e macchina fotografica.