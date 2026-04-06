Tragedia a Pasquetta: 21enne muore annegato nel torrente Astico

Dramma nel tardo pomeriggio di Pasquetta lungo il torrente Astico, nel territorio di Arsiero. Un giovane di 21 anni, residente in provincia di Padova, ha perso la vita dopo essere caduto accidentalmente in acqua. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava su alcune rocce lungo il corso del torrente, un punto particolarmente frequentato nelle giornate festive. Probabilmente a causa di un equilibrio precario o della superficie scivolosa, avrebbe perso l’appoggio, precipitando nel tratto d’acqua sottostante. In pochi istanti la situazione è degenerata, con il giovane trascinato dalla corrente senza riuscire a mettersi in salvo.

Un luogo affollato per la Pasquetta

La tragedia si è consumata nella contrada Pria, una zona molto conosciuta e frequentata soprattutto durante le festività primaverili. Anche in questa occasione, numerose persone avevano scelto l’area per trascorrere la giornata all’aperto tra picnic e momenti di relax. Il torrente Astico, in quel punto, presenta però caratteristiche insidiose: l’acqua scorre con forza e crea vortici difficili da prevedere. Nonostante la presenza di altre persone nei dintorni, nessuno è riuscito a intervenire tempestivamente per evitare il peggio. L’incidente ha sconvolto i presenti, trasformando una giornata di festa in un momento di grande dolore e sgomento.

I soccorsi e l’esito tragico

Immediato l’intervento dei soccorsi, con i vigili del fuoco giunti sul posto insieme ai sommozzatori e al personale sanitario del Suem 118. Le operazioni di ricerca e recupero si sono rivelate complesse a causa della forza della corrente e della conformazione del torrente. Nonostante l’impegno e la rapidità dell’intervento, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato dopo essere stato trascinato dall’acqua. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati ai corsi d’acqua, soprattutto in aree apparentemente tranquille ma che possono nascondere pericoli improvvisi e difficili da gestire.