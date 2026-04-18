Tragedia in montagna: alpinista muore travolto da frana nel Bergamasco

Dramma questa mattina sulle montagne della bergamasca, dove un alpinista di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una frana di sassi. L’incidente è avvenuto nei pressi di Valbondione, sopra il lago di Coca, mentre l’uomo era impegnato in un’escursione insieme ad altre 2 persone, rimaste fortunatamente illese. La frana si è staccata improvvisamente, investendo l’escursionista senza lasciargli scampo. L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, supportati da un elicottero, insieme agli operatori del Soccorso Alpino. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della zona impervia e difficilmente accessibile. Il recupero del corpo si è concluso intorno alle 09:30.