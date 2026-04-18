Tragedia in montagna: alpinista muore travolto da frana nel Bergamasco

L’incidente all’alba sopra il lago di Coca, a Valbondione. Illesi i 2 compagni di escursione

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Dramma questa mattina sulle montagne della bergamasca, dove un alpinista di 37 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una frana di sassi. L’incidente è avvenuto nei pressi di Valbondione, sopra il lago di Coca, mentre l’uomo era impegnato in un’escursione insieme ad altre 2 persone, rimaste fortunatamente illese. La frana si è staccata improvvisamente, investendo l’escursionista senza lasciargli scampo. L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, supportati da un elicottero, insieme agli operatori del Soccorso Alpino. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della zona impervia e difficilmente accessibile. Il recupero del corpo si è concluso intorno alle 09:30.

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