Tragedia sul Cermis, valanga sul versante Nord: morto scialpinista

Le squadre del Soccorso alpino e speleologico sono intervenute tempestivamente

Incidente montagna valanga

Uno scialpinista di 46 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga sul versante Nord del Cermis, in Trentino. L’identità dell’uomo non è stata ancora resa nota. L’allarme è scattato quando, da diverse ore, non si avevano più sue notizie e risultava irraggiungibile al telefono. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico sono intervenute tempestivamente, riuscendo a individuare e a estrarre il corpo dalla massa nevosa. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Cavalese per gli accertamenti del caso.

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