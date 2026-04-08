Tragedia sul Cermis, valanga sul versante Nord: morto scialpinista

Uno scialpinista di 46 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga sul versante Nord del Cermis, in Trentino. L’identità dell’uomo non è stata ancora resa nota. L’allarme è scattato quando, da diverse ore, non si avevano più sue notizie e risultava irraggiungibile al telefono. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico sono intervenute tempestivamente, riuscendo a individuare e a estrarre il corpo dalla massa nevosa. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Cavalese per gli accertamenti del caso.