Trump silura scienziati del National Science Board: la mossa sulla ricerca scientifica

Nel cuore della scienza e della ricerca federale degli Stati Uniti, una mossa improvvisa ha scosso l’ambiente scientifico. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha deciso di rimuovere alcuni membri del National Science Board, un comitato indipendente istituito nel 1950 per guidare la National Science Foundation (NSF), l’agenzia federale che gestisce un budget di quasi 9 miliardi di dollari per la ricerca scientifica di base. La notizia, riportata dal Washington Post, ha sollevato una serie di interrogativi sulla direzione futura della scienza negli Stati Uniti e sul coinvolgimento di esperti indipendenti nelle decisioni governative.

I membri del National Science Board sono stati sollevati dal loro incarico tramite una comunicazione inviata via email dall’ Ufficio del personale presidenziale . Il messaggio, indirizzato direttamente ai membri, si concludeva con una frase che ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione: “a nome del presidente Donald Trump, Le scrivo per informarLa che il Suo incarico di membro del National Science Board è revocato, con effetto immediato”. L’email esprimeva, per quanto formale, il ringraziamento per il servizio prestato.

Il National Science Board e il suo ruolo

Il National Science Board è stato creato nel 1950 con lo scopo di guidare la National Science Foundation, ma con una struttura che richiama quella di un consiglio di amministrazione aziendale. Questo assetto, insolito all’interno del governo federale, ha conferito al Board una notevole indipendenza nelle sue funzioni. I membri, tra cui scienziati e ingegneri, vengono nominati dal presidente degli Stati Uniti, ma restano in carica per sei anni, garantendo così una continuità e una sovrapposizione tra le amministrazioni. In genere, i membri del Board sono 25, ma non è ancora chiaro quanti siano stati rimossi da Trump e quanti, eventualmente, verranno rimpiazzati.

Nel corso dei suoi 76 anni di storia, il National Science Board ha avuto un ruolo fondamentale nell’orientare e sostenere la ricerca scientifica negli Stati Uniti, influenzando decisioni che spaziano dalla ricerca antartica alla gestione di telescopi spaziali, passando per progetti oceanografici e di scienza di base in laboratori di tutta la nazione. L’agenzia ha anche finanziato molte delle innovazioni tecnologiche più significative degli ultimi decenni.