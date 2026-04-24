Ue e USA firmano un’intesa sui minerali critici per una maggiore resilienza

Unione Europea e Stati Uniti rafforzano la cooperazione sulle materie prime critiche. A Washington, il Commissario Ue al Commercio, Maros Šefčovič, e il Segretario di Stato USA, Marco Rubio, hanno firmato un protocollo d’intesa per un partenariato sulle catene di approvvigionamento di minerali critici, per renderle “sicure e sostenibili“. In parallelo è stato presentato un piano d’azione con misure per “rafforzare la resilienza“, annuncia una nota di Bruxelles, tra cui strumenti commerciali, standard comuni e incentivi a investimenti, aprendo anche a una possibile iniziativa plurilaterale con partner globali.

Il protocollo d’intesa formalizza un partenariato strategico Ue-USA per la creazione di catene di approvvigionamento di minerali critici “sicure e sostenibili“, con una cooperazione che copre “l’intera catena del valore, dall’esplorazione, estrazione, lavorazione e raffinazione fino al riciclo e recupero”. L’intesa sostiene anche “innovazione, investimenti e mappatura geologica“, oltre a misure “dal lato dell’offerta e della domanda”.

Il piano d’azione

Il Commissario Ue Maros Šefčovič e il rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer hanno inoltre presentato un piano d’azione per la resilienza delle catene di approvvigionamento, che apre la strada a “una possibile iniziativa commerciale plurilaterale con partner globali“. Il piano punta a esplorare “un’ampia gamma di politiche e strumenti commerciali” per rafforzare l’azione internazionale coordinata.

Tra le opzioni figurano “prezzi minimi adeguati alle frontiere, mercati basati su standard, sussidi per colmare il divario di prezzo e accordi di acquisto”. La cooperazione si concentrerà inoltre sullo sviluppo di “standard comuni per l’estrazione, la lavorazione e il riciclaggio“, sulla promozione degli investimenti, sulla ricerca e innovazione congiunte, su “strategie di accumulo delle scorte” e su “meccanismi per una risposta rapida alle interruzioni dell’approvvigionamento”.

Le dichiarazioni

“L’accesso sicuro e sostenibile ai minerali critici è fondamentale per la competitività e la resilienza dell’economia dell’Ue“, ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Stéphane Séjourné, sottolineando che si tratta del “sedicesimo strumento bilaterale dell’Ue sulle materie prime critiche”. “È incoraggiante vedere la cooperazione Ue-USA sulle materie prime critiche prendere forma concreta. La visione c’è, ora la vera sfida è l’attuazione”, ha affermato Šefčovič, evidenziando che i minerali critici “sono al centro di ogni settore proiettato verso il futuro”.

Il lavoro prosegue

Ue e Stati Uniti intendono proseguire il lavoro sulla resilienza dei minerali critici anche nei forum internazionali, tra cui il G7 e il Forum sull’impegno geostrategico in materia di risorse (Forge). L’intesa dà seguito agli impegni condivisi nella riunione ministeriale sui minerali critici del 4 febbraio 2026 a Washington e alla dichiarazione congiunta del 21 agosto 2025.