Ue in allerta sui carburanti aerei: rischio legato alla crisi nello Stretto di Hormuz

L’Unione europea accende i riflettori su uno dei nodi più sensibili della crisi energetica legata al Medio Oriente: i carburanti aerei. La Commissione europea ha invitato gli Stati membri a “iniziare a prepararsi alle possibili conseguenze” qualora la situazione in Iran e nello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi oltre la fine di maggio. Un segnale chiaro che arriva al termine delle riunioni del gruppo di coordinamento per il petrolio e della task force sulla sicurezza dell’Unione dell’energia, che coinvolgono esperti europei, industria, Paesi membri, Agenzia internazionale dell’energia e Nato.

Il punto più critico, secondo quanto emerso, riguarda proprio il settore del jet fuel, considerato strategico per la mobilità e per l’economia. “Per quanto riguarda il petrolio greggio e i prodotti petroliferi, i carburanti per aerei sono rimasti il principale punto di attenzione. Mentre il mercato ha gestito una situazione di offerta limitata, le scorte commerciali stanno diminuendo a causa della prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz”, afferma la Commissione.

Scorte in calo e possibili misure coordinate

Nonostante il mercato abbia finora retto l’urto di una offerta limitata, il progressivo calo delle scorte rappresenta un campanello d’allarme. Il blocco prolungato dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale, continua infatti a comprimere i flussi di petrolio e derivati, con ripercussioni dirette anche sull’Europa.

Bruxelles non parla ancora di emergenza, ma mette sul tavolo strumenti concreti. “Sebbene le scorte di emergenza dell’Ue possano essere rilasciate se necessario, gli esperti hanno sottolineato l’importanza di coordinare tali rilasci a livello dell’Ue e di abbinarli a misure adeguate sul lato della domanda per ottenere risultati efficaci”, si aggiunge. Il messaggio è chiaro: eventuali interventi dovranno essere condivisi e accompagnati da strategie per contenere i consumi, evitando squilibri tra i Paesi membri.

Nessuna carenza immediata ma alta vigilanza

Al momento, la situazione resta sotto controllo. La Commissione europea sottolinea infatti che non si registrano carenze di carburante all’interno dell’Unione. Tuttavia, l’attenzione resta elevata, soprattutto in vista di possibili sviluppi negativi nello scenario geopolitico. Il tema della sicurezza energetica si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge anche il gas. Sul fronte dell’approvvigionamento di gas, le indicazioni restano rassicuranti. La task force ha infatti “confermato le osservazioni emerse nella riunione della scorsa settimana del gruppo di coordinamento del gas, secondo cui la sicurezza dell’approvvigionamento di gas rimane in gran parte invariata, con il riempimento degli stoccaggi già in corso”.

Il ruolo della commissione europea e il monitoraggio continuo

La Commissione europea si prepara dunque a un monitoraggio costante della situazione, mantenendo aperti i canali di comunicazione con tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo è prevenire eventuali shock e garantire una risposta rapida e coordinata. “La Commissione continuerà a valutare l’impatto complessivo della situazione in Medio Oriente in Europa, a sostenere azioni coordinate se necessario e a mantenere una comunicazione regolare con i paesi dell’Ue, l’Aie e gli operatori di mercato”, conclude l’esecutivo europeo.

La crisi nello Stretto di Hormuz rappresenta una delle principali minacce alla stabilità del mercato energetico europeo, soprattutto se dovesse prolungarsi nel tempo. Il settore dei carburanti aerei, già sotto pressione, potrebbe diventare il primo banco di prova per la capacità dell’Unione di reagire in modo unitario.

Per ora prevale la cautela, ma il messaggio politico è inequivocabile: prepararsi in anticipo è fondamentale per evitare ripercussioni più gravi su trasporti, economia e sicurezza energetica. L’Europa osserva, valuta e si organizza, consapevole che l’evoluzione della crisi mediorientale potrebbe avere effetti diretti e immediati anche nei cieli del continente.