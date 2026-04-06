Ultraleggero precipita sulla spiaggia nel Cosentino: paura a Grisolia Lido | FOTO

Un velivolo ultraleggero è precipitato questa mattina sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido, sul Tirreno cosentino. A bordo vi erano due persone, che sono rimaste illese. Il velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova (Potenza). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di porto, i Carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.