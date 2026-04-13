Un imperatore romano come faraone: scoperta straordinaria a Luxor

Una scoperta archeologica di grande valore storico getta nuova luce sui rapporti tra l’Impero romano e l’antico Egitto. Durante lavori di restauro nel complesso templare di Tempio di Karnak, nella città di Luxor (l’antica Tebe), è stata rinvenuta una stele in arenaria risalente a circa 2mila anni fa. Il monumento raffigura l’imperatore romano Tiberio nelle vesti di un faraone. La lastra, di dimensioni relativamente contenute (circa 60 per 40 centimetri), risale al periodo di governo di Tiberio (14–37 d.C.). Nonostante l’Egitto fosse già da decenni una provincia romana, il potere imperiale doveva adattarsi alle tradizioni religiose locali.

Secondo gli studiosi, il sovrano romano veniva rappresentato come faraone per adempiere a un compito fondamentale nella cultura egizia: mantenere la ma’at, ovvero l’ordine cosmico e l’equilibrio universale. In questo contesto, Tiberio è raffigurato mentre compie offerte rituali agli dèi Amon, Mut e Khonsu, la triade divina venerata a Luxor. Questa rappresentazione non era casuale: mostrava l’imperatore come garante dell’ordine religioso e politico, rafforzando la sua legittimità agli occhi della popolazione locale.

Propaganda e integrazione culturale nell’Impero romano

L’uso di iconografia egizia per rappresentare gli imperatori romani nei templi era una pratica diffusa. Tuttavia, al di fuori del contesto religioso, Tiberio e i suoi predecessori continuavano a essere raffigurati secondo lo stile romano, ad esempio su monete e statue ufficiali. L’integrazione dell’Egitto nell’Impero romano affonda le sue radici negli eventi che coinvolsero figure storiche celebri come Augusto, Marco Antonio e Cleopatra VII. Dopo la decisiva vittoria di Augusto nella Battaglia di Azio, l’Egitto divenne ufficialmente una provincia romana nel 30 a.C.

Un messaggio inciso nella pietra

Oltre alla scena figurativa, la stele presenta 5 linee di geroglifici che documentano il restauro del muro del tempio di Amon-Ra. Gli archeologi ritengono che la lastra fosse originariamente collocata come elemento architettonico nel portale del complesso, con funzione commemorativa. Più che raccontare imprese personali di Tiberio, il monumento esprime un ideale: quello del sovrano come custode dei templi e protettore dell’ordine divino, indipendentemente dal suo coinvolgimento diretto. Dopo 2mila anni, la stele è destinata a una nuova vita: sarà esposta in un museo, continuando a testimoniare uno degli esempi più affascinanti di incontro tra culture nell’antichità.