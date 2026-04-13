Un nuovo grande cratere sulla Luna: il raro evento documentato dalla sonda LRO della NASA

Documentata la formazione di un grande cratere da impatto sulla Luna, un evento che si verifica in media una volta ogni 139 anni. La cavità ha un diametro di circa 225 metri (una larghezza pari a due campi da calcio) ed è stata generata da un asteroide che ha colpito la superficie lunare nella tarda primavera del 2024. Lo dimostrano le immagini ad alta definizione riprese prima e dopo dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA, presentate dai ricercatori dell’azienda statunitense Intuitive Machines in occasione del 57° Lunar and Planetary Sciences Meeting in Texas.

Le caratteristiche del cratere

Il nuovo cratere ha una forma a imbuto, è profondo 43 metri e le sue pareti sono molto ripide. Attorno al bordo si osservano enormi blocchi di roccia espulsi, il più grande dei quali misura circa 13 metri di diametro. La distribuzione dei detriti indica che l’asteroide è giunto da sud-sud-ovest, perforando la superficie e proiettando materiale verso nord, che si è disposto in una tipica formazione a lingua. All’interno del cratere, il team ha trovato aree di materiale insolitamente scuro, quasi certamente roccia vetrosa, fusa istantaneamente dal calore colossale dell’impatto e poi solidificata all’istante.

Le implicazioni della scoperta

La scoperta aiuterà a stimare con maggiore precisione la frequenza degli impatti, un aspetto fondamentale per valutare i rischi per le sonde spaziali e le future missioni umane sulla Luna. Permette inoltre ai ricercatori di affinare i metodi utilizzati per determinare l’età delle diverse superfici lunari, studiando la velocità con cui i crateri e le loro caratteristiche cambiano nel tempo.