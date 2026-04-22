Una statua colossale riemerge dagli scavi nell’Alto Egitto: forse di Ramses II | FOTO

La parte inferiore di una statua colossale, forse di Ramses II, è emersa dagli scavi in corso nel nord dell’Egitto, nell’area di Tell Faraoun, distretto di Al-Husayniya, governatorato di Sharqia. Lo ha annunciato la missione archeologica egiziana affiliata al Consiglio Supremo delle Antichità. La porzione di statua è di dimensioni notevoli, con un peso compreso tra le 5 e le 6 tonnellate e una lunghezza di circa 2,20 metri. Tuttavia, si trova in condizioni relativamente precarie. Nonostante ciò, i frammenti rimanenti mostrano caratteristiche artistiche e regali, suggerendo che facessero parte di un set di tre statue, simile ad altri esemplari rinvenuti in siti archeologici del governatorato.

Un importante ritrovamento archeologico

“Questa scoperta – ha commentato Hisham El-Leithy, segretario generale del Consiglio Supremo delle Antichità – rappresenta un importante ritrovamento archeologico che getta nuova luce su aspetti dell’attività religiosa e reale nel delta orientale del Nilo”. In particolare, “contribuisce alla comprensione del fenomeno del trasporto e del riutilizzo delle statue reali durante il Nuovo Regno, in particolare nel contesto dei collegamenti tra i siti regionali e i principali centri reali”.

Mohamed Abdel-Badi, direttore del Dipartimento di Antichità Egizie presso il Consiglio Supremo delle Antichità, ha indicato che i primi studi suggeriscono che la statua sia stata trasferita in epoca antica da Pi-Ramses al sito di Tell el-Faraoun, precedentemente noto come Imt, per essere riutilizzata all’interno di uno dei complessi religiosi, a testimonianza dell’importanza religiosa e storica del sito nel corso dei secoli.

Verso il restauro

La statua è stata immediatamente trasferita dal complesso templare al deposito del Museo di San el-Hagar al momento del suo ritrovamento, per un meticoloso e urgente restauro, eseguito secondo i più rigorosi standard scientifici per la conservazione e la tutela delle antichità.

Ritrovata una tavoletta di pietra

Nella stessa zona, nello scorso settembre, è stata ritrovata una tavoletta di pietra raffigurante una nuova versione del celebre Decreto Canopico, promulgato dal re Tolomeo III nel 238 a.C. durante una riunione dei sommi sacerdoti nella città di Canopo. Questo decreto consacrava il re, sua moglie Berenice e sua figlia, e il testo veniva diffuso nei principali templi egizi.