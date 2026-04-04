Uno scialpinista cade e muore lungo la via di ascesa Sud del Monviso

Oggi pomeriggio uno scialpinista è caduto e ha perso la vita sulle nevi del Monviso, lungo la via di ascesa Sud, definita “Normale”, in Valle Varaita, nel Cuneese. L’incidente è avvenuto non lontano dal bivacco Andreotti, a circa 3.000 metri di quota. A dare l’allarme, intorno alle 16, sono stati due scialpinisti dopo aver visto a quota 3700 metri lo sci appartenente a un uomo incontrato sulla cima che aveva intrapreso la discesa prima di loro. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso l’attacco degli sci e sarebbe caduto, senza riprendere conoscenza.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. La zona è stata sorvolata con l’elisoccorso che ha individuato il corpo dello scialpinista in fondo a un canale all’altezza del Bivacco Andreotti. Il medico ha solo potuto constatare il decesso: l’elicottero ha recuperato un militare del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che si è occupato delle operazioni di Polizia Giudiziaria. La salma è stata recuperata sempre dall’elisoccorso.