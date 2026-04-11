Uno sguardo nel cuore della Zampa di Gatto: una nursery stellare vista dai cieli molisani | FOTO

L’astronomia è una disciplina che richiede rigore scientifico e, al contempo, una profonda sensibilità estetica per tradurre i dati grezzi del cosmo in immagini capaci di parlare all’anima. Francesco Ianniello, Sottotenente dell’Aeronautica Militare, incarna perfettamente questo spirito attraverso la sua ultima opera: una straordinaria immagine della Nebulosa Zampa di Gatto (NGC 6334). Lo scatto, condiviso con la nostra redazione, rappresenta il risultato di un lungo processo di acquisizione ed elaborazione condotto sotto i cieli incontaminati di Capracotta, in Molise. Grazie a una combinazione di tecnologie moderne e competenze maturate negli anni, l’autore è riuscito a strappare all’oscurità i segreti di una delle regioni più turbolente della nostra galassia, situata a oltre 5mila anni luce di distanza nella costellazione dello Scorpione.

La potenza visiva della formazione stellare

La nebulosa NGC 6334 deve il suo nome comune alla particolare conformazione dei suoi lobi di gas, che ricordano l’impronta di un felino. Come spiega lo stesso Ianniello nella sua descrizione tecnica: “Questa immagine è un tour de force di colori e texture. L’idrogeno ionizzato domina la scena con la sua caratteristica tonalità, creando bolle e cavità che modellano la struttura stessa della nebulosa“. L’attenzione al dettaglio dell’autore permette di osservare zone cromaticamente distinte che raccontano la complessa fisica dei processi stellari. Ianniello osserva infatti che “la parte centrale, più luminosa e turbolenta, mostra sfumature più fresche e blu-viola, dove stelle neonate massicce stanno scolpendo il materiale circostante con le radiazioni. Le ‘dita’ della zampa sono delineate da sottili, ma densi, filamenti di polvere oscura che bloccano la luce, definendo le forme iconiche“.

Una sfida tecnica tra inquinamento luminoso e bassa elevazione

Realizzare una fotografia di questo livello in Italia è un’impresa che rasenta il limite del possibile per un appassionato. La Nebulosa Zampa di Gatto è un oggetto tipicamente australe e, dalle nostre latitudini, non sale mai molto sopra l’orizzonte, rimanendo immersa negli strati più densi e turbolenti dell’atmosfera. L’autore sottolinea le criticità affrontate: “Questa nebulosa è tra gli oggetti più difficili per i cieli italiani a causa della sua massima elaborazione di 12° e al forte inquinamento luminoso presente sulla penisola“.

Per superare questi ostacoli, Ianniello ha scelto un sito d’eccezione come Capracotta (IS), con un valore SQM di 21.02, e ha adottato una tecnica di ripresa specifica. Ha utilizzato una composizione HOO, che isola le emissioni dell’idrogeno (alfa) e dell’ossigeno (III), permettendo di ottenere contrasti scientificamente rilevanti anche in condizioni non ideali. Ianniello ha precisato: “Ho optato per una composizione HOO, ottenuta con PixInsight e Photoshop, usando il Rosso per l’idrogeno e la media del verde e blu per l’ossigeno“. Lo scatto di Francesco Ianniello ci ricorda che l’astrofotografia moderna è un ponte tra arte e scienza. Il risultato finale, processato con le conoscenze acquisite nel tempo, è un’immagine che mostra con chiarezza “non solo la bellezza, ma la grande potenza della formazione stellare“.