Un’ondata di calore senza precedenti ha colpito l’Antartide nel pieno dell’inverno: un evento meteo estremo nel luogo più freddo della Terra

Nel pieno dell’inverno antartico, durante i mesi di oscurità in cui le temperature spesso scendono sotto i -30°C, il continente si è riscaldato drasticamente. A luglio e agosto 2024, le temperature in alcune zone dell’Antartide orientale sono aumentate fino a 28°C al di sopra della media e sono rimaste elevate per oltre due settimane. Per dare un’idea della portata di questo fenomeno, un’anomalia simile nel Regno Unito porterebbe le temperature di gennaio a superare i +30°C. In un recente studio, i ricercatori hanno dimostrato che l’ondata di calore antartica non è stata semplicemente un evento meteorologico insolito. Si è trattato di una rara perturbazione atmosferica, amplificata dai cambiamenti climatici, che offre uno scorcio di ciò che potrebbe diventare più comune nei prossimi decenni. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista npj Climate and Atmospheric Science.

Non si è trattato di un evento isolato. Questo fenomeno ha fatto seguito a un’ondata di calore nel marzo 2022, quando le temperature in alcune aree antartiche sono aumentate di quasi 40°C rispetto alla media, una delle maggiori anomalie di temperatura mai registrate sul pianeta.

Nel loro insieme, questi eventi indicano un chiaro cambiamento: il riscaldamento estremo non è più confinato alle regioni tradizionalmente vulnerabili.

Come si è sviluppata l’ondata di calore

Nel 2024, lo straordinario caldo invernale è iniziato con un indebolimento del vortice polare antartico, una fascia di forti venti nell’alta atmosfera che di solito mantiene l’aria fredda intrappolata sul continente. Nel luglio 2024, questo vortice si è distorto, consentendo un riscaldamento insolito nella stratosfera, dove le temperature sono aumentate di oltre 15°C all’inizio di luglio, con un’ulteriore impennata all’inizio di agosto. Questi cambiamenti nell’alta atmosfera hanno creato le condizioni per ciò che è seguito.

Un persistente sistema di alta pressione si è sviluppato sull’Antartide orientale, aprendo un varco per una lunga e stretta colonna di aria calda e ricca di umidità, nota come fiume atmosferico, che si è spostata in profondità nel continente. Questa massa d’aria ha trasportato calore dalle latitudini inferiori verso l’interno dell’Antartide, un fenomeno che raramente si verifica in inverno.

Le nubi associate a questo sistema hanno agito come una coperta, intrappolando il calore vicino alla superficie e impedendone la dispersione nello spazio. Invece di un breve picco, il risultato è stato un’ondata di calore prolungata e diffusa. Contemporaneamente, il ghiaccio marino antartico ha raggiunto livelli prossimi ai minimi storici e l’Oceano Antartico circostante era insolitamente caldo, probabilmente a causa delle stesse condizioni atmosferiche su larga scala, contribuendo a sostenere il flusso di calore verso il continente.

Un segnale dal luogo più freddo della Terra

Un evento meteorologico così estremo sarebbe stato eccezionalmente raro in passato, ma oggi è già significativamente più probabile e potrebbe diventare fino a 20 volte più frequente entro la fine del secolo in caso di elevate emissioni, sostengono i ricercatori. Un’ondata di calore in Antartide potrebbe sembrare un fenomeno lontano dalla vita di tutti i giorni. Ma ciò che accade lì ha conseguenze globali.

L’Antartide contiene la maggior parte dell’acqua dolce del mondo, intrappolata in immense calotte glaciali. Anche brevi periodi di riscaldamento possono influenzare le nevicate, lo scioglimento superficiale e la stabilità delle piattaforme di ghiaccio galleggianti che trattengono i ghiacciai. Quando queste piattaforme di ghiaccio si indeboliscono, i ghiacciai possono accelerare verso l’oceano, contribuendo all’innalzamento del livello del mare che colpisce le coste di tutto il mondo.

Forse ancora più importante, l’ondata di calore del 2024 dimostra come il cambiamento climatico stia trasformando non solo le temperature medie, ma anche gli eventi estremi. I processi atmosferici che sono sempre esistiti possono ora avere un impatto molto maggiore in un mondo più caldo.

Ecco perché le ondate di calore in Antartide sono importanti. Anche le zone più remote e fredde del pianeta vengono trasformate dal riscaldamento globale. E ciò che accade lì – attraverso l’innalzamento del livello del mare e i cambiamenti climatici – ha conseguenze che vanno ben oltre i poli.