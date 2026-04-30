USA, la furia della grandine in Missouri: chicchi da 12 cm distruggono auto e aerei, tragedia allo zoo | FOTO e VIDEO

La città di Springfield, nel Missouri, sta facendo i conti con le devastanti conseguenze di una delle peggiori grandinate della sua storia recente, un evento meteo estremo che ha trasformato il paesaggio urbano in uno scenario di distruzione. Durante il pomeriggio di martedì, una potente supercella ha scaricato al suolo chicchi di ghiaccio dalle dimensioni spaventose, con punte che hanno raggiunto i 12 cm di diametro. La violenza della tempesta ha causato danni incalcolabili a centinaia di automobili, ha colpito diversi velivoli parcheggiati presso l’aeroporto e ha lasciato migliaia di utenze senza energia elettrica per ore. Anche lo zoo locale è stato duramente colpito, con la tragica perdita di un emu, mentre alcuni automobilisti sono rimasti feriti a causa dell’improvvisa esplosione dei parabrezza sotto la forza d’urto dei proiettili di ghiaccio.

Una supercella carica di energia distruttiva

Secondo Mark Burchfield, meteorologo del National Weather Service di Springfield, la tempesta è stata generata da una supercella caratterizzata da un fortissimo “wind shear” e da un’enorme riserva di energia atmosferica. Questi fattori hanno permesso ai chicchi di ghiaccio di rimanere sospesi in quota molto più a lungo del normale, continuando ad accumulare strati di ghiaccio fino a raggiungere pesi e volumi straordinari. Sebbene il record statale rimanga quello dei 15 cm registrato nel 2004 vicino a Maryville, la tempesta di martedì ha stabilito un nuovo primato assoluto per la città di Springfield, lasciando i residenti in uno stato di shock per la rapidità e la forza dell’evento.

Le testimonianze dei cittadini descrivono una situazione apocalittica. Eric Gockel, un residente locale che si è trovato intrappolato nella propria auto lungo un’autostrada, ha raccontato di come il ghiaccio abbia ridotto in frantumi il suo parabrezza mentre cercava riparo. Molte persone hanno segnalato danni strutturali alle proprie abitazioni, con grondaie distrutte e tetti compromessi dalla forza dei colpi. Per molti abitanti della zona, questa ondata di maltempo sembra confermare una sorta di “maledizione” dell’ultima settimana di aprile, periodo che già in passato aveva riservato tempeste primaverili particolarmente violente.

Danni ingenti all’aeroporto e allo zoo cittadino

L’impatto della grandine è stato particolarmente severo presso l’aeroporto nazionale di Springfield-Branson. Decine di voli sono stati cancellati o hanno subito pesanti ritardi, mentre centinaia di veicoli nei parcheggi dello scalo hanno riportato la distruzione totale di parabrezza e tettucci apribili. La situazione è stata talmente critica che il personale aeroportuale ha dovuto distribuire circa 400 teloni di emergenza per coprire le auto più danneggiate, cercando di limitare i danni causati dalle infiltrazioni d’acqua successive. Alcuni passeggeri sono stati persino trasportati in autobus verso aeroporti in Arkansas, poiché le auto a noleggio erano state rese inutilizzabili dalla furia degli elementi.

Al Dickerson Park Zoo, il bilancio è stato purtroppo tragico per la fauna ospitata. Nonostante i tentativi tempestivi del personale di mettere al riparo tutti gli animali, Adam, un esemplare di emu di 21 anni, è morto a causa di un trauma cranico dopo essere stato colpito dai grossi chicchi. Un altro uccello, un nandù di 17 anni chiamato Oscar, è rimasto ferito ma è attualmente sotto osservazione veterinaria e risponde bene alle terapie antidolorifiche. I responsabili della struttura hanno spiegato che il comportamento naturale di queste specie, che tendono a sdraiarsi a terra per cercare copertura anziché correre verso i rifugi, ha reso estremamente difficile l’evacuazione durante il picco della tempesta.