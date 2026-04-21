Vaccini: nasce un’email dedicata per informare e supportare famiglie e operatori sanitari

Un indirizzo email dedicato a famiglie e genitori, a cui scrivere per chiedere informazioni, chiarire dubbi e ricevere indicazioni sui vaccini raccomandati e obbligatori per bambini e ragazzi, nonché su aspetti legati a sicurezza, efficacia ed effetti indesiderati. È questa l’iniziativa promossa dalla FIMP in occasione della Settimana Mondiale sulla Vaccinazione, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che quest’anno sostiene il messaggio “For every generation, vaccines work”. L’obiettivo è offrire un canale diretto, qualificato e accessibile attraverso cui le famiglie possano ricevere risposte basate su evidenze scientifiche, in un ambito in cui il bisogno di informazioni corrette e affidabili sui vaccini resta elevato. Il servizio è rivolto anche agli operatori sanitari che desiderano un confronto su dubbi o quesiti legati alla pratica vaccinale.

“I vaccini sono tra gli strumenti più sicuri ed efficaci di cui disponiamo per proteggere la salute dei bambini e delle comunità”, dichiara Martino Barretta, Responsabile Area Vaccini e Immunizzazioni della FIMP. “Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i vaccini salvano ogni anno tra i 3,5 e i 5 milioni di vite e negli ultimi 50 anni hanno evitato oltre 154 milioni di decessi, in gran parte tra i bambini. Garantire un accesso semplice a informazioni corrette e scientificamente validate è essenziale per guidare le famiglie verso scelte consapevoli, rafforzando la fiducia verso la prevenzione vaccinale”.

I dettagli sull’iniziativa

L’iniziativa ha anche un secondo obiettivo: raccogliere e analizzare le principali domande e criticità segnalate dagli utenti, con l’obiettivo di individuare i temi più rilevanti e frequenti così da orientare future attività di educazione sanitaria, sia negli studi dei Pediatri di Famiglia, sia attraverso campagne informative dedicate.

“Il Pediatra di Famiglia è accanto ai genitori fin dai primi giorni di vita del bambino ed è spesso il primo interlocutore a cui si rivolgono quando hanno dubbi o timori, anche sulle vaccinazioni”, aggiunge Antonio D’Avino, Presidente nazionale FIMP. “Per questo abbiamo pensato di offrire uno spazio sicuro e diretto per supportare le famiglie a orientarsi tra le tante informazioni, ma soprattutto a difendersi dalla disinformazione. La vaccinazione resta uno degli strumenti di salute pubblica più sicuro ed efficace a nostra disposizione per proteggere i bambini – e la popolazione tutta – e accompagnarli verso una crescita in salute”.