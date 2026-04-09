Valanga ai Prati di Tivo: gravi danni anche alla Stazione Intermedia della seggiocabinovia | VIDEO

La valanga che nei giorni scorsi ha colpito Prati di Tivo, località a 1.450 metri di quota alle falde nordorientali del massiccio del Gran Sasso, in Abruzzo, ha provocato gravi danni alla Stazione intermedia della seggiocabinovia. Dal video realizzato da Ponzio Podeschi, oltre al danno visibile, si evince che, con ogni probabilità, è stato danneggiato anche il sostegno numero 11, numero 12 e numero 13 dell’impianto. Già nelle scorse ore erano stati documentati gravi danni agli impianti della zona, con cabine accatastate a terra e gatti divelti, ed accuse rivolte all’attuale gestione degli stessi. Insomma, tra nevicate eccezionali e conseguenti valanghe e questioni di gestione, il ciclone Erminio ha lasciato la sua impronta su Prati di Tivo e sui suoi impianti.