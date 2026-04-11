Valanga Sibillini, le immagini shock dalla Val di Bove: la neve travolge il vallone in pochi secondi | FOTO e VIDEO

Momenti di forte apprensione oggi sui Monti Sibillini, dove una grande valanga si è staccata sulla parete ovest del Monte Bove, riversandosi nella Val di Bove, nel territorio di Ussita (MC). L’evento, avvenuto nella tarda mattinata odierna, è stato osservato da alcuni escursionisti che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Impressionanti le immagini che arrivano dal ‘campo’ e che mostrano l’enorme massa di neve che è giunta fino a valle. Il distacco ha interessato un fronte molto ampio, con una massa imponente di neve che ha percorso il vallone, offrendo immagini spettacolari ma allo stesso tempo impressionanti. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, Soccorso Alpino e le squadre di emergenza, che hanno sorvolato e perlustrato l’area per escludere il coinvolgimento di persone.

Dopo i controlli, è arrivata la notizia più importante: nessun escursionista risulta travolto o ferito e non ci sono dispersi. Alcune persone che si trovavano in zona e di cui inizialmente non si avevano notizie sono state successivamente rintracciate in buone condizioni.

L’episodio si inserisce in un contesto di marcato pericolo valanghe sui Sibillini, legato alle abbondanti nevicate recenti e al rialzo termico delle ultime ore. Proprio per questo gli esperti e il Soccorso Alpino raccomandano la massima prudenza: evitare itinerari in valloni e canaloni come la Val di Bove e rimandare le uscite più impegnative, in attesa di un assestamento del manto nevoso.

Le straordinarie immagini arrivate oggi dalla Val di Bove sono un monito chiaro: la montagna in queste condizioni va rispettata, osservata da distanza di sicurezza e affrontata solo con consapevolezza, attrezzatura adeguata e una attenta valutazione del rischio.