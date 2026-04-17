Vertice all’Eliseo: Meloni tra i leader europei per la sicurezza nello Stretto di Hormuz

Il premier italiano Giorgia Meloni è giunto al Palazzo dell’Eliseo per prendere parte a un vertice di altissimo livello organizzato congiuntamente da Francia e Regno Unito. L’incontro si inserisce in un contesto internazionale estremamente delicato, segnato dalla guerra in corso in Iran e dalle crescenti tensioni nello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per il traffico energetico globale. Accolta dal presidente francese Emmanuel Macron, Meloni si è unita ai principali leader europei con l’obiettivo di definire una strategia condivisa per la sicurezza marittima. Il summit rappresenta un momento chiave per rafforzare la cooperazione tra alleati occidentali, soprattutto alla luce delle minacce che gravano sulla stabilità della regione del Golfo Persico. La partecipazione italiana sottolinea la volontà di Roma di giocare un ruolo attivo nella gestione delle crisi internazionali.

La proposta di una missione multinazionale

Al centro del vertice vi è la pianificazione di una missione multinazionale che possa garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz una volta concluso il conflitto in Iran. Accanto a Meloni e Macron, partecipano al confronto il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in un formato che richiama le principali potenze europee. L’idea è quella di costruire un dispositivo di sicurezza condiviso, capace di prevenire escalation e proteggere le rotte commerciali da eventuali attacchi o blocchi. Lo Stretto di Hormuz, infatti, rappresenta un passaggio vitale per il trasporto di petrolio e gas, e qualsiasi interruzione avrebbe ripercussioni immediate sui mercati globali. La missione, ancora in fase di definizione, potrebbe coinvolgere anche attori extraeuropei, in un’ottica di cooperazione internazionale più ampia.

Il legame con la guerra in Iran

Le discussioni all’Eliseo non possono essere separate dal contesto della guerra in Iran, che ha profondamente destabilizzato l’intera area mediorientale. Il conflitto ha aumentato il rischio di incidenti marittimi e attacchi alle petroliere, rendendo lo Stretto di Hormuz uno dei punti più sensibili del pianeta. I leader riuniti a Parigi sono consapevoli che la fine delle ostilità non coinciderà automaticamente con un ritorno alla normalità, ma richiederà un impegno concreto per garantire sicurezza e fiducia tra gli attori coinvolti. In questo scenario, la missione multinazionale viene vista come uno strumento fondamentale per evitare nuove crisi e assicurare la continuità dei flussi energetici. L’Europa, in particolare, ha un interesse diretto a mantenere aperte e sicure queste rotte.

Un confronto globale connesso in videoconferenza

Oltre ai leader presenti fisicamente all’Eliseo, il vertice vede la partecipazione di diverse decine di capi di Stato e di governo collegati in videoconferenza. Questo formato allargato riflette la portata globale della questione, che va ben oltre i confini europei. Paesi produttori di energia, potenze economiche e attori regionali sono chiamati a contribuire al dibattito, in un tentativo di costruire una risposta condivisa alle sfide poste dalla crisi nello Stretto di Hormuz. La dimensione multilaterale dell’incontro evidenzia come la sicurezza marittima sia ormai una responsabilità collettiva, che richiede coordinamento e visione strategica. In questo contesto, l’Italia cerca di posizionarsi come interlocutore credibile e propositivo, rafforzando il proprio peso diplomatico sulla scena internazionale.