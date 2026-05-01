1° Maggio, Meloni: “oggi la Festa di chi manda avanti l’Italia”

In occasione della Festa del Lavoro, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato un bilancio delle politiche adottate dal Governo in materia di occupazione, sottolineando risultati e impegni per migliorare le condizioni dei lavoratori italiani. “Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti“, ha affermato Meloni in occasione della Festa del 1° Maggio. “Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani. Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale, con gli incentivi all’occupazione, con gli interventi sulla sicurezza sul lavoro. E continuiamo a farlo rafforzando la qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il contrasto a ogni forma di sfruttamento, compreso il caporalato digitale. In questi anni i risultati sono arrivati: l’Italia ha oltre 1 milione e 200 mila occupati in più, 550 mila precari in meno e ha raggiunto il livello più alto di occupazione femminile della sua storia. Sono numeri che non risolvono tutto, ma che raccontano una direzione chiara e un cambio di passo reale“.