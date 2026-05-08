83 giorni di luce con il “sole di mezzanotte”: questa città dell’Alaska non vedrà un altro tramonto fino ad agosto

Domenica 10 maggio, il sole tramonterà all’1:48 del mattino (ora locale) a Utqiagvik, in Alaska. Quando sorgerà di nuovo alle 2:57, rimarrà sopra l’orizzonte fino ai primi di agosto. Utqiagvik, precedentemente nota come Barrow, è la città più settentrionale degli Stati Uniti. La sua posizione lungo l’Oceano Artico determina forti oscillazioni della durata della luce diurna durante l’anno, dal sole ininterrotto intorno al solstizio d’estate alle settimane di buio in inverno. Quest’anno, il periodo di 24 ore di luce diurna durerà fino al 2 agosto, quando il sole finalmente tramonterà di nuovo.

Anche dopo il tramonto del 2 agosto, Utqiagvik non piomberà subito nell’oscurità. Il sole rimarrà abbastanza vicino all’orizzonte da mantenere il crepuscolo, e il vero buio notturno non tornerà fino al 21 settembre.

Il clima a Utqiagvik

Utqiagvik, con i suoi poco meno di 5.000 abitanti, non è nuova a queste condizioni climatiche estreme. Ma la luce del giorno perenne non significa necessariamente un clima estivo. Luglio è in genere il mese più caldo dell’anno e la temperatura massima media storica si attesta a soli +9°C. Ciononostante, brevi periodi di caldo possono, in rare occasioni, portare le temperature a superare i +20°C. Anche la neve estiva non è da escludere a queste latitudini, con nevicate registrate per sette giorni lo scorso giugno.

La “notte polare” e il “sole di mezzanotte”

Il motivo per il quale Utqiagvik, vive lunghi periodi di buio nel cuore dell’inverno e settimane ininterrotte di luce in estate è dovuto all’inclinazione della Terra e alla posizione della città in prossimità del Polo Nord. Poiché la Terra orbita intorno al sole sul suo asse, il Polo Nord è più distante dal sole in inverno, il che determina un esteso periodo di buio intorno al solstizio d’inverno (chiamato “notte polare“). Succede totalmente l’opposto durante il solstizio d’estate: a Utqiagvik ci saranno settimane di luce perenne dalla metà di maggio all’inizio di agosto (il fenomeno è conosciuto come “sole di mezzanotte”).