9 maggio 1950, dalla Dichiarazione Schuman all’UE: oggi è la Giornata dell’Europa

Il 9 maggio non è una data qualsiasi nella storia europea. Ogni anno, in questa giornata, milioni di cittadini celebrano la Giornata dell’Europa, ricorrenza che ricorda uno degli atti politici più importanti del Novecento: la Dichiarazione Schuman del 1950, considerata l’inizio concreto del processo di integrazione europea. Era infatti il 9 maggio di 76 anni fa quando il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman presentò a Parigi un piano destinato a cambiare il volto del continente. L’idea, elaborata insieme al funzionario e stratega politico Jean Monnet, era semplice ma rivoluzionaria: mettere in comune la produzione di carbone e acciaio di Francia e Germania Ovest, due risorse fondamentali per l’industria e soprattutto per la guerra.

Dopo 2 conflitti mondiali devastanti, l’Europa era ancora segnata da macerie materiali e profonde ferite politiche. La proposta di Schuman puntava proprio a rendere “materialmente impossibile” un nuovo scontro tra le grandi potenze europee. Condividere il controllo delle principali risorse industriali significava infatti legare economicamente gli Stati, sostituendo la competizione con la cooperazione. Da quella dichiarazione nacque nel 1951 la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), firmata da 6 Paesi: Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Fu il primo nucleo dell’attuale Unione Europea, costruita passo dopo passo attraverso trattati, istituzioni comuni e un mercato condiviso.

La scelta del 9 maggio come simbolo dell’unità europea arrivò ufficialmente nel 1985, quando il Consiglio Europeo decise di istituire la Giornata dell’Europa. Da allora, la ricorrenza viene celebrata con eventi culturali, incontri istituzionali, attività nelle scuole e iniziative dedicate ai valori fondanti dell’Unione: pace, solidarietà, democrazia e cooperazione tra i popoli. Nel 2026 questa data assume un significato particolare anche alla luce delle sfide contemporanee. Guerre ai confini europei, crisi energetiche, cambiamenti climatici e trasformazioni economiche globali riportano al centro il tema dell’unità del continente. La lezione della Dichiarazione Schuman resta attuale: solo attraverso il dialogo e la collaborazione gli Stati europei possono affrontare problemi che nessun Paese sarebbe in grado di risolvere da solo.