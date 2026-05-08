A Pino Torinese una serata tra bosco e stelle per riscoprire il valore dei cieli bui

Quando cala la notte, il cielo stellato dovrebbe tornare a essere uno spettacolo accessibile a tutti. Eppure, in gran parte della penisola, quel patrimonio comune è sempre più difficile da ammirare a causa dell’inquinamento luminoso, un fenomeno che non riguarda soltanto la perdita della visione del firmamento, ma coinvolge salute, ambiente, consumo energetico e qualità della vita. È da questa consapevolezza che nasce “Uno sguardo al cielo”, l’evento serale organizzato da INAF-OATo nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, promosso da ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L’iniziativa porterà il pubblico a Pino Torinese, in provincia di Torino, per una serata dedicata alla scoperta del territorio, del bosco e delle stelle, con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione il valore dei cieli bui e la necessità di proteggerli.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio, dalle 19:30 alle 22:40, a Pino Torinese (TO). Il punto di ritrovo sarà presso il parcheggio di Via Osservatorio, 8, raggiungibile da Torino anche con il bus GTT linea 30. I posti sono limitati ed è quindi obbligatorio prenotare prima dell’evento.

L’inquinamento luminoso rende sempre più raro il cielo stellato

La notizia al centro dell’iniziativa è chiara: il cielo stellato, che dovrebbe essere un bene condiviso, sta diventando sempre meno visibile. L’inquinamento luminoso sta trasformando la notte, riducendo la possibilità di osservare le stelle e modificando in profondità il rapporto tra le persone e l’ambiente notturno.

Non si tratta soltanto di una questione estetica o culturale. La perdita dei cieli bui è il segnale di un problema più ampio, legato alla gestione dell’illuminazione artificiale e ai suoi effetti su scala ambientale, sanitaria ed energetica. Un’illuminazione non adeguatamente progettata o gestita può infatti produrre sprechi, alterare gli equilibri naturali e contribuire a rendere la notte sempre meno naturale.

L’evento di Pino Torinese si inserisce proprio in questa prospettiva: offrire al pubblico un’esperienza diretta, capace di unire osservazione, conoscenza e consapevolezza. Guardare il cielo, camminare nel bosco e ascoltare il racconto di esperti diventa così un modo concreto per comprendere quanto la notte sia una risorsa da tutelare.

Salute umana, biodiversità e spreco energetico: perché i cieli bui sono importanti

L’inquinamento luminoso è un fenomeno trasversale, con conseguenze che vanno ben oltre l’impossibilità di osservare le stelle. Il comunicato dell’iniziativa sottolinea come l’eccesso di luce artificiale possa compromettere la salute umana, alterando i ritmi biologici e favorendo disturbi del sonno, stress e malattie croniche.

Anche gli ecosistemi risentono profondamente dell’illuminazione artificiale notturna. La luce modifica comportamenti, orientamento e cicli vitali di molte specie, minacciando la biodiversità e i servizi naturali a essa legati. Proteggere la notte significa dunque proteggere anche gli equilibri ecologici che sostengono il territorio.

A questo si aggiunge il tema dello spreco energetico. Quando l’illuminazione non è adeguatamente gestita, la luce dispersa verso il cielo o utilizzata in modo inefficiente rappresenta un consumo evitabile. La tutela dei cieli bui diventa quindi anche una questione di sostenibilità, coerente con lo spirito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026.

L’astroturismo come occasione di sviluppo sostenibile locale

I cieli bui non sono soltanto un bene da proteggere, ma anche una risorsa culturale, ambientale ed economica. In questo senso, l’astroturismo può diventare uno strumento di sviluppo sostenibile locale, capace di valorizzare territori, paesaggi e comunità attraverso esperienze legate all’osservazione del cielo.

Da un lato, l’astroturismo permette di esplorare il territorio e di riscoprire i legami che fin dagli albori uniscono la nostra specie all’universo. Dall’altro, crea uno spazio di sensibilizzazione e dialogo su una tematica ancora marginale come quella dell’inquinamento luminoso.

“Uno sguardo al cielo” nasce dunque come esperienza divulgativa e partecipativa, ma anche come occasione per riflettere su un diverso modo di vivere la notte. La serata a Pino Torinese mette insieme ambiente, scienza e turismo lento, proponendo un modello in cui la conoscenza del cielo diventa parte integrante della cura del territorio.

Una camminata nel bosco e l’osservazione delle stelle con gli esperti

Il programma dell’evento prevede il coinvolgimento attivo del pubblico attraverso due momenti principali: una camminata nel bosco e una sessione di osservazione delle stelle. La camminata sarà condotta dalla guida naturalistica Agnese Celli, mentre l’osservazione astronomica sarà guidata dall’astronomo Daniele Gardiol.

La scelta di unire il percorso naturalistico all’osservazione del firmamento rafforza il messaggio dell’iniziativa: la notte non è soltanto lo sfondo del cielo stellato, ma un ambiente complesso, abitato, ricco di relazioni ecologiche e culturali. Camminare nel bosco al calare della sera e poi rivolgere lo sguardo verso l’universo permette di percepire in modo diretto il legame tra territorio, biodiversità e cielo.

L’evento punta così a creare un’esperienza accessibile e coinvolgente, in cui il pubblico non sia semplice spettatore ma parte attiva di un percorso di conoscenza. La divulgazione scientifica incontra la sensibilizzazione ambientale, mentre l’astronomia diventa una chiave per parlare di sostenibilità.

Orari, luogo di ritrovo, costi e prenotazioni

L’appuntamento con “Uno sguardo al cielo” è in programma mercoledì 13 maggio, a Pino Torinese, dalle 19:30 alle 22:40. Il punto di ritrovo è fissato presso il parcheggio di Via Osservatorio, 8, una posizione raggiungibile da Torino anche utilizzando il bus GTT linea 30.

Il costo di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per bambini e famiglie. Poiché i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria prima dell’evento.

Con questa iniziativa, INAF-OATo porta nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 un appuntamento che intreccia divulgazione astronomica, tutela ambientale e valorizzazione del territorio. In un tempo in cui il cielo notturno è sempre più minacciato dalla luce artificiale, una serata dedicata ai cieli bui diventa un invito a guardare in alto, ma anche a ripensare il modo in cui illuminiamo, abitiamo e proteggiamo la notte.