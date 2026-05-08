Accordi Artemis: la NASA dà il benvenuto al Paraguay, è il 67° firmatario

La Repubblica del Paraguay ha firmato gli Accordi Artemis durante una cerimonia ad Asunción, diventando l’ultima nazione di una lunga serie ad aderire ai principi condivisi che regolano l’esplorazione spaziale civile. “Oggi sono orgoglioso di dare il benvenuto al Paraguay come 67° firmatario degli Accordi Artemis“, ha dichiarato l’amministratore della NASA Jared Isaacman. “Si uniscono a una coalizione in continua crescita di nazioni che condividono gli stessi ideali e si impegnano per un’esplorazione spaziale pacifica, trasparente e responsabile. Istituiti dal Presidente Trump durante il suo primo mandato, gli Accordi Artemis hanno definito i principi per l’esplorazione della Luna, di Marte e oltre. Ora, con la sua politica spaziale nazionale, stiamo mettendo in pratica gli Accordi Artemis con la nostra base lunare. Stiamo creando opportunità per tutti i firmatari degli Accordi Artemis, incluso il Paraguay, di unirsi a noi sulla superficie lunare e promuovere i nostri obiettivi comuni in questa nuova era dell’esplorazione“.

Aaron Pratt, Incaricato d’Affari ad interim dell’Ambasciata degli Stati Uniti ad Asunción, ha condiviso le osservazioni di Isaacman durante la cerimonia. Il Ministro Presidente dell’Agenzia Spaziale Paraguaiana Osvaldo Almirón Riveros ha firmato a nome del Paraguay. “La firma degli Accordi Artemis rappresenta una pietra miliare storica per il Paraguay e riflette il nostro impegno per la cooperazione internazionale, l’uso pacifico dello Spazio extra-atmosferico, lo sviluppo scientifico e il potenziamento delle capacità spaziali nazionali“, ha dichiarato Almirón Riveros. “Questo passo rafforza la posizione del Paraguay all’interno della comunità spaziale globale e apre nuove opportunità per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile“.

Il Paraguay e lo Spazio

L’Agenzia Spaziale Paraguaiana è stata fondata nel 2014 e si è impegnata nello sviluppo di competenze nel campo della tecnologia satellitare e dell’osservazione della Terra, anche in collaborazione con partner internazionali. Il suo primo satellite, GuaraníSat-1, è stato lanciato dalla Stazione Spaziale Internazionale nel 2021. L’agenzia si sta ora preparando al lancio del suo secondo satellite, GuaraníSat-2, previsto per ottobre a bordo di un razzo Falcon 9 dalla base spaziale di Vandenberg, in California. La missione è stata sviluppata in collaborazione con il Jet Propulsion Laboratory della NASA e altri partner.

Gli Accordi Artemis

Nel 2020, gli Stati Uniti, guidati dalla NASA e dal Dipartimento di Stato americano, si sono uniti ad altre 7 nazioni fondatrici per istituire gli Accordi Artemis, in risposta al crescente interesse per le attività lunari da parte di governi e aziende private. Gli Accordi Artemis hanno introdotto la prima serie di principi pratici volti a migliorare la sicurezza e il coordinamento tra nazioni che condividono gli stessi obiettivi nell’esplorazione della Luna, di Marte e oltre.

La firma degli Accordi Artemis significa impegnarsi a esplorare lo Spazio in modo pacifico e trasparente, a fornire aiuto a chi ne ha bisogno, a consentire l’accesso a dati scientifici da cui tutta l’umanità possa trarre beneficio, a garantire che le attività non interferiscano con quelle altrui e a preservare siti e manufatti di importanza storica sviluppando le migliori pratiche per l’esplorazione spaziale a vantaggio di tutti.