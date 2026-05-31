Aereo precipita in una zona remota della Guyana: mistero sulle cause dello schianto

Un aereo immatricolato negli Stati Uniti si è schiantato in una zona remota di Aricheng, località situata a circa 250 chilometri a sud-ovest di Georgetown, capitale della Guyana. L’incidente non ha causato vittime, secondo quanto riferito dalle autorità del Paese. Il velivolo coinvolto nello schianto era un Cessna 182 con immatricolazione N1-82UG. L’aereo è precipitato intorno alle 7:50 del mattino, ora locale, corrispondenti alle 12:50 italiane, per cause che al momento restano ancora da accertare.

Pilota ferito ma non in modo grave

Il pilota del Cessna 182 ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. A riferirlo è stato il Direttore Generale dell’Autorità per l’Aviazione Civile della Guyana, il Tenente Colonnello in pensione Egbert Field, intervenuto sui media locali dopo l’incidente. Field ha dichiarato ai media locali che “il pilota ha riportato ferite, ma non gravi”. L’identità dell’uomo alla guida dell’aereo non è al momento nota.

L’incidente è avvenuto ad Aricheng, area remota della Guyana situata nell’entroterra del Paese. La distanza dalla capitale Georgetown, pari a circa 250 chilometri, evidenzia la complessità geografica della zona in cui si è verificato lo schianto. Il fatto che non siano state registrate vittime rappresenta l’elemento principale emerso dalle prime informazioni diffuse dalle autorità guyanesi, mentre resta confermato il ferimento del pilota, fortunatamente non in modo grave.

Cause dell’incidente ancora da accertare

Le cause dello schianto del Cessna 182 immatricolato negli Stati Uniti non sono ancora state chiarite. Il velivolo è precipitato intorno alle 7:50 del mattino ad Aricheng, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Le autorità della Guyana hanno riferito l’accaduto, ma al momento non sono emerse informazioni definitive sulle ragioni della caduta dell’aereo.

Il velivolo appartiene alla Domestic Airlines

L’aereo coinvolto nell’incidente appartiene alla Domestic Airlines, compagnia gestita dal pilota guyanese Orlando Charles. Il velivolo, un Cessna 182 con immatricolazione N1-82UG, era pilotato da un uomo la cui identità resta attualmente sconosciuta.

Lo schianto avvenuto nella zona remota di Aricheng si è concluso senza vittime, ma con il ferimento del pilota. Le verifiche sulle cause dell’incidente restano aperte.