Aeronautica Militare: bimba in pericolo di vita trasportata d’urgenza da Lamezia a Genova | FOTO

Si è da poco concluso con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba di otto mesi, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro e bisognosa di essere trasferita con la massima urgenza presso l’ospedale Gaslini di Genova per cure specialistiche. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Lamezia Terme nelle prime ore del pomeriggio, dove la bimba è stata subito imbarcata insieme ad un’equipe medica e ai genitori. Una volta atterrati a Genova, la bimba è stata trasportata in ambulanza all’ospedale pediatrico ligure. Il velivolo e l’equipaggio dell’Aeronautica Militare hanno invece fatto ritorno sulla base di Ciampino per riprendere il servizio di prontezza.

Attività a favore della collettività

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.