Aerospazio, al via il primo programma di accelerazione Italia-USA

Rafforzare la cooperazione internazionale e sostenere lo sviluppo di tecnologie spaziali avanzate è il duplice obiettivo del programma di accelerazione Italia-USA siglato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta) che ha sede a Brindisi e dalla società statunitense Q Station, a servizio di SpaceWerx – unità per l’innovazione della U.S. Space Force e parte dell’ecosistema Afwerx. L’iniziativa congiunta, ‘International Space Accelerator Program – Powered by Q Station and Dta’, è rivolta a startup, Pmi e team innovativi italiani ed europei attivi nel settore della space economy e nasce con l’obiettivo di favorirne la crescita e l’internazionalizzazione, attraverso un percorso strutturato finalizzato all’accesso al mercato commerciale e governativo statunitense.

All’interno del programma sono previste diverse fasi: un bootcamp intensivo in presenza presso la sede Dta di Brindisi con mentor statunitensi, una fase di accelerator coaching da remoto della durata di circa tre mesi e una fase finale negli Stati Uniti, presso la sede di Q Station in New Mexico.

I commenti

“Siamo orgogliosi di aver dato vita al primo programma di accelerazione spaziale tra gli USA e l’Italia – dichiara il Presidente del Dta, Giuseppe Acierno – e di contribuire alla creazione di nuove opportunità per le imprese italiane ed europee. La partnership con Qstation e Space Werx permetterà una rapida connessione con il procurement della difesa americano, ma anche con investitori ed aziende private americane”.

“Grazie a questa partnership, stiamo creando un percorso semplificato che consenta alle aziende italiane ed europee di entrare nel mercato statunitense, mettendole in contatto – ha spiegato l’amministratore delegato di Q Station, Randy Trask – con investitori, clienti e informazioni fondamentali sulle esigenze in materia di difesa e tecnologie dual use”.

La firma dell’accordo si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali statunitensi, tra cui il sindaco di Albuquerque, che ha sottoscritto l’intesa in qualità di testimone istituzionale, e il vicegovernatore del New Mexico. Le candidature per partecipare al programma partiranno dall’8 maggio e si chiuderanno il 15 giugno.